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10:14 (мск), источник: Восток Медиа

Мэрия Хабаровска отметила самые спортивные и здоровые коллективы

Победители «Премии здоровья» получили сертификаты на покупку спортинвентаря.

Итоги ежегодного конкурса «Премии здоровья» подвели в дальневосточной столице. Его уже пять лет проводит управление здравоохранения мэрии Хабаровска для поощрения трудовых коллективов, которые пропагандируют здоровый образ жизни в коллективе. В этом году за победу боролись 50 организаций.

«На разных предприятиях созданы различные условия для того, чтобы коллективы занимались оздоровительной деятельностью. Даже на маленьких предприятиях создаются условия для ведения здорового образа жизни. Где-то коллективы выполняют производственную гимнастику, кто-то создаёт тренажёрные залы, кто-то покупает абонементы на плавание», — рассказала начальник управления здравоохранения администрации Хабаровска Татьяна Скорик.

Лауреатами премии в этом году стали девять организаций. В номинации «Лучшие возможности, созданные для трудового коллектива, содействующие здоровому образу жизни» призовые места разделили АО «Дальневосточная генерирующая компания», Тихоокеанский государственный университет и городская поликлиника № 7. Они получили сертификаты на сумму 50, 70 и 90 тысяч рублей в магазин спортивных товаров.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, за лучшую пропаганду ЗОЖ для жителей Хабаровска денежные награды получили ООО «Артек-Медиа», школа № 44, а также детский сад комбинированного вида № 71. Ещё в одной номинации за лучшую акцию для жителей города по продвижению ценностей ЗОЖ призовые места достались общественной организации развития отдыха, спорта, туризма и социально-активной деятельности «Второе дыхание», некоммерческому партнёрству «Хабаровский клуб 4×4» и центру по работе с населением «Исток». Все участники получили дипломы и благодарственные письма от администрации города.

«Это направление отметило небольшой пятилетний юбилей, и работа по пропаганде здорового образа жизни должна совершенствоваться каждый год, чтобы мы получали хорошие результаты. Важно и то, что каждый год увеличивается количество участников конкурса и количество оздоровительных акций, и то, в городе становится чище в плане экологии. В день подведения итогов поздравляю всех, кто является примером в ведении здорового образа жизни», — отметил заместитель мэра по городскому хозяйству Сергей Чернышов.

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