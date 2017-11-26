Мэрия Хабаровска отметила самые спортивные и здоровые коллективы

Итоги ежегодного конкурса «Премии здоровья» подвели в дальневосточной столице. Его уже пять лет проводит управление здравоохранения мэрии Хабаровска для поощрения трудовых коллективов, которые пропагандируют здоровый образ жизни в коллективе. В этом году за победу боролись 50 организаций.

«На разных предприятиях созданы различные условия для того, чтобы коллективы занимались оздоровительной деятельностью. Даже на маленьких предприятиях создаются условия для ведения здорового образа жизни. Где-то коллективы выполняют производственную гимнастику, кто-то создаёт тренажёрные залы, кто-то покупает абонементы на плавание», — рассказала начальник управления здравоохранения администрации Хабаровска Татьяна Скорик.

Лауреатами премии в этом году стали девять организаций. В номинации «Лучшие возможности, созданные для трудового коллектива, содействующие здоровому образу жизни» призовые места разделили АО «Дальневосточная генерирующая компания», Тихоокеанский государственный университет и городская поликлиника № 7. Они получили сертификаты на сумму 50, 70 и 90 тысяч рублей в магазин спортивных товаров.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, за лучшую пропаганду ЗОЖ для жителей Хабаровска денежные награды получили ООО «Артек-Медиа», школа № 44, а также детский сад комбинированного вида № 71. Ещё в одной номинации за лучшую акцию для жителей города по продвижению ценностей ЗОЖ призовые места достались общественной организации развития отдыха, спорта, туризма и социально-активной деятельности «Второе дыхание», некоммерческому партнёрству «Хабаровский клуб 4×4» и центру по работе с населением «Исток». Все участники получили дипломы и благодарственные письма от администрации города.