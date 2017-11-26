О резком похолодании предупредили в МЧС

Температура воздуха в течение воскресенья будет понижаться, достигнув минимума в 14−16 градусов, отмечают синоптики «Западно-Сибирского УГМС». В ночь на понедельник похолодает до 22−24 градусов мороза. Днем же воздух прогреется до минус 13−15 градусов. Осадков не ожидается, на дорогах гололедные явления.

Впрочем, «Яндекс. Погода» предсказывает на 26 и 27 ноября выпадение небольшого снега. При этом, по данным сервиса, в Новосибирске будет холодно: до минус 19 градусов днем в воскресенье и минус 17−22 градусов днем в понедельник.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Новосибирской области рекомендуют на морозе не стоять на одном месте, двигаться и греться в ближайших помещениях — магазинах, павильонах, подъездах жилых домов.

Главное правило — на морозе нельзя употреблять алкоголь. Несмотря на то, что спиртосодержащие напитки называют «горячительными», они вызывают большую потерю тепла. Также в зону риска попадают курильщики. И без того вредная привычка вызывает спазм капилляров конечностей, уменьшая циркуляцию крови. Также не рекомендуется носить на теле металлические украшения.

«Всегда одевайтесь по погоде, с учетом прогноза. Одежда должна согревать и не пропускать влагу, а также не стеснять движения. От холода должны быть защищены конечности, так как наибольшая теплоотдача идет именно через них», — подчеркнули специалисты МЧС, добавив, что при обморожении нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.