Первый в мире робот с гражданством хочет создать семью

«Кажется, что понятие семьи — действительно важная вещь. Я думаю, что это замечательно, что люди могут найти те же эмоции и отношения, которые они называют семейными, вне их групп крови. Я думаю, вам очень повезло, если у вас есть любящая семья, а если нет, вы заслуживаете того. Я чувствую, что роботы и люди в этом похожи», — заявила она, также добавив, что планирует назвать дочь в честь себя.