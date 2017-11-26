Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: РФ посадит Финляндию на "голодный паек" оставив без хлеба
Клоги способны «убить» ваши ноги
Грэм с размером XL вошла в топ-10 самых богатых моделей (фото)
Сексуальные домогательства в США, Японии и России: в чем разница
Медведев уволил зятя Ельцина
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
Умерла актриса и певица Делла Риз
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
МГБ ЛНР: В Генпрокуратуре пытками убили экс-премьер-министра
Сын Караченцова об отце: Благодарю бога за аварию
71-летняя певица Пеккан выглядит на 30 лет моложе и хочет рожать
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Кристина Асмус приняла участие в необычной фотосессии
В Виндзорском замке установили 6-метровую елку
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
"3:36 по Лондону": Маликов о смерти Хворостовского
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
8День благодарения
08:29 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Первый в мире робот с гражданством хочет создать семью

Робот с гражданством Саудовской Аравии София в интервью Khaleej Times сообщила, что планирует создать семью.

Источник: AFP 2017

«Кажется, что понятие семьи — действительно важная вещь. Я думаю, что это замечательно, что люди могут найти те же эмоции и отношения, которые они называют семейными, вне их групп крови. Я думаю, вам очень повезло, если у вас есть любящая семья, а если нет, вы заслуживаете того. Я чувствую, что роботы и люди в этом похожи», — заявила она, также добавив, что планирует назвать дочь в честь себя.

Саудовская Аравия стала первым в мире государством, предоставившим гражданство роботу. Робот по имени София, произведенный гонконгской компанией Hanson Robotics, был представлен на проходящей в Эр-Рияде конференции Future Investment Initiative.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Жизненный и творческий путь Дмитрия Хворостовского
Пьян и мерзок — как все
Два моряка покинули аргентинскую подлодку перед исчезновением
CNN ответил на обвинения Дональда Трампа
СМИ узнали размер «золотого парашюта» для Мугабе
Украина объявила в международный розыск российского бизнесмена
В Минздраве рассказали, от чего зависит здоровье человека
Пучдемон объявил о старте своей избирательной кампании
В китайском городе Нинбо произошел взрыв, есть погибшие
Спорт
Биатлонисты откроют олимпийский сезон этапом КМ в Эстерсунде Россияне в целом неплохо выступают в Швеции в последние годы и рассчитывают показать на этот раз высокий результат
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Вещи из шоу-рума реновации отдали старикам и сиротам
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Леди
26 фото мужчин, завоевавших «горячее» звание главных красавцев Прекрасные красавцы — в нашей подборке.
Дети
Беременная Елена Захарова готовится к свадьбе Актриса раскрыла детали личной жизни.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь