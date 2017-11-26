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10:23 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии общественники проверили условия содержания арестованного ополченца ДНР, задержанного в Уфе

УФА, 26 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Общественная наблюдательная комиссия Башкортостана проверила условия содержания гражданина Украины, арестованного по запросу Украинского МИД в Уфе. Комиссией установлено, что запрос Украины об экстрадиции связан с его участием в ополчении ДНР.

В башкирской столице мужчина проживает с 2014 года, сюда он прибыл по направлению в республиканский госпиталь ветеранов войн, где проходил лечение после осколочного ранения в руку. После лечения остался в Уфе, работал в региональном транспортном предприятии, имеет разрешение на временное пребывание. В октябре 2017 года был задержан сотрудниками прокуратуры и арестован. В своем запросе украинские власти указали, мужчина обвиняется по уголовным статьям за убийство, грабеж и угон, однако, со слов арестованного это сфабрикованные обвинения, что является практикой украинских правоохранительных органов в отношении ополченцев ДНР и ЛНР.

ОНК при осуществлении общественного контроля и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, не имеет право вмешиваться в оперативно-розыскную и уголовно-процессуальную деятельность. Поэтому комиссией было принято решение довести данную информацию до правозащитных организаций республики и адвокатского сообщества в целях объективного разбирательства в данной ситуации и оказании арестованному квалифицированной юридической помощи.

На условия содержания в следственном изоляторе жалоб от арестованного не поступило, сообщает Общественная палата РБ.

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