В Башкирии общественники проверили условия содержания арестованного ополченца ДНР, задержанного в Уфе

В башкирской столице мужчина проживает с 2014 года, сюда он прибыл по направлению в республиканский госпиталь ветеранов войн, где проходил лечение после осколочного ранения в руку. После лечения остался в Уфе, работал в региональном транспортном предприятии, имеет разрешение на временное пребывание. В октябре 2017 года был задержан сотрудниками прокуратуры и арестован. В своем запросе украинские власти указали, мужчина обвиняется по уголовным статьям за убийство, грабеж и угон, однако, со слов арестованного это сфабрикованные обвинения, что является практикой украинских правоохранительных органов в отношении ополченцев ДНР и ЛНР.