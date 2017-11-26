Замминистра экологии РБ рассказал, насколько опасен для здоровья смог над Уфой
В конце уходящей недели Уфу окутал смог. Жители города жалуются на неприятный химический запах и пыль.
В конце уходящей недели Уфу окутал смог. Жители города жалуются на неприятный химический запах и пыль.
По мнению медиков, такой воздух вреден для здоровья, так как содержит инфекционные и аллергизующие компоненты. Особенно остро экологические изменения чувствуют дети.
Экологи объясняют ситуацию обилием автотранспорта на улицах, штилем и сухой погодой.
В связи с жалобами на смог и химический запах в Уфе специалисты Минэкологии провели отбор проб воздуха. Также промышленным предприятиям выписано предписание снизить выбросы на 20−40%. Что же происходит с атмосферой и насколько опасна для здоровья сложившаяся экологическая ситуация?
Об этом в интервью программе «Вести-Башкортостан. События недели» рассказал заместитель министра природопользования и экологии республики Филюс Яхин.