Ноябрь-2017 войдет в историю как аномально теплый
Всю неделю в республике стояла нехарактерная для этого времени года погода с плюсовыми дневными температурами.
Всю неделю в республике стояла нехарактерная для этого времени года погода с плюсовыми дневными температурами.
Зима словно забыла о своих правах.
К примеру, в Уфе на озере парка «Первомайский» обосновались дикие утки, которые не спешат улетать на юг.
Погодные аномалии изменили и режим медведей в уфимском вольере. Косолапые забыли про зимнюю спячку и пока бодрствуют, видимо дожидаясь наступления холодов.
Уже со следующей недели температура воздуха начнет медленно снижаться. Если верить прогнозу, предстоящие семь дней будут солнечными с небольшим минусом.