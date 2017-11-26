Ноябрь-2017 войдет в историю как аномально теплый

Зима словно забыла о своих правах. Из-за потепления изменились сроки миграции птиц.

К примеру, в Уфе на озере парка «Первомайский» обосновались дикие утки, которые не спешат улетать на юг.

Погодные аномалии изменили и режим медведей в уфимском вольере. Косолапые забыли про зимнюю спячку и пока бодрствуют, видимо дожидаясь наступления холодов.