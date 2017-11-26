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09:59 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Ноябрь-2017 войдет в историю как аномально теплый

Всю неделю в республике стояла нехарактерная для этого времени года погода с плюсовыми дневными температурами.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 54% 758 мм рт. ст. 0 м/с

Зима словно забыла о своих правах. Из-за потепления изменились сроки миграции птиц.

К примеру, в Уфе на озере парка «Первомайский» обосновались дикие утки, которые не спешат улетать на юг.

Погодные аномалии изменили и режим медведей в уфимском вольере. Косолапые забыли про зимнюю спячку и пока бодрствуют, видимо дожидаясь наступления холодов.

Уже со следующей недели температура воздуха начнет медленно снижаться. Если верить прогнозу, предстоящие семь дней будут солнечными с небольшим минусом.

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