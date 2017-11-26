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09:36 (мск), источник: Sputnik.md

Самый точный прогноз погоды в Молдове на 27 и 28 ноября

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в нашей стране, а также народные приметы и традиции.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 54% 758 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 26 ноября, на территории всей страны ожидается малооблачная погода, в некоторых местах пройдут небольшие осадки. В целом температура будет держаться на уровне + 8 С. Вероятно во второй половине дня воздух прогреется и до +10.

В ближайшие дни — 27 и 28 ноября — ожидается малооблачная погода, с осадками. Температура воздуха составит +5 + 7 С. Атмосферное давление составит 754 мм. рт. ст. В южных районах воздух прогреется до +8 + 9 С.

Праздники

В церкви 26 ноября почиталась память святого Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, который жил примерно в IV—V вв.еке. Сегодн он почитается как один из трех Вселенских святителей и учителей, находясь на одном уровне с Григорием Богословом и Василием Великим.

Иоанн оказался превосходным проповедником и даже получил прозвище Златоуст от своей паствы. Известно, что в течение 20 лет примерно 2 раза в неделю Иоанн постоянно проповедовал в храме и также занимался написанием большого количества учений, бесед, похвал. В 397 году Иоанн становится патриархом в Константинополе, активно занимается совершенствованием деятельности священнослужителя.

С 28 ноября у православных христиан начинается Филипповский (Рождественский пост).

Пост — это не только ограничение в еде, он налагает отпечаток на весь образ жизни. От развлечений в постные дни принято воздерживаться, от праздных и пустых разговоров — тоже. Не следует также ссориться с людьми, провоцировать кого-то на конфликт. Большое внимание следует уделить духовному самосовершенствованию: читать молитвы, делать добрые дела, творить милостыню, учиться терпению, кротости, смирению — главным христианским добродетелям. Словом, в период поста полагается вести строгую, но благочестивую жизнь. Для православного человека пост — это малая жертва, за ту великую благодать, которую ниспослал на народ сам Спаситель. Кроме того, есть у Филипповского поста и другая цель — очищение души перед светлым праздником Рождества Христова.

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