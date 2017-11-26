Самый точный прогноз погоды в Молдове на 27 и 28 ноября
Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в нашей стране, а также народные приметы и традиции.
Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в нашей стране, а также народные приметы и традиции.
КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 26 ноября, на территории всей страны ожидается малооблачная погода, в некоторых местах пройдут небольшие осадки. В целом температура будет держаться на уровне + 8 С. Вероятно во второй половине дня воздух прогреется и до +10.
В ближайшие дни — 27 и 28 ноября — ожидается малооблачная погода, с осадками. Температура воздуха составит +5 + 7 С. Атмосферное давление составит 754 мм. рт. ст. В южных районах воздух прогреется до +8 + 9 С.
Праздники
В церкви 26 ноября почиталась память святого Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, который жил примерно в
Иоанн оказался превосходным проповедником и даже получил прозвище Златоуст от своей паствы. Известно, что в течение 20 лет примерно 2 раза в неделю Иоанн постоянно проповедовал в храме и также занимался написанием большого количества учений, бесед, похвал. В 397 году Иоанн становится патриархом в Константинополе, активно занимается совершенствованием деятельности священнослужителя.
С 28 ноября у православных христиан начинается Филипповский (Рождественский пост).
Пост — это не только ограничение в еде, он налагает отпечаток на весь образ жизни. От развлечений в постные дни принято воздерживаться, от праздных и пустых разговоров — тоже. Не следует также ссориться с людьми, провоцировать