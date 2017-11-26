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09:34 (мск), источник: Kazinform

Туман, гололед и осадки прогнозируют синоптики в Казахстане в воскресенье

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В воскресенье, 26 ноября, на большей части Казахстана ожидаются туман, гололед и осадки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«С прохождением атмосферных фронтальных разделов по территории Казахстана на большей части ожидаются осадки. Местами туман, гололед, ветер 15−20 м/с, на юге метель, сильные осадки», — говорится в сообщении.

В Жамбылской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15−20, утром и днем порывы 25 метров в секунду.
В Алматинской области ночью местами ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 18−23 метров в секунду.

В Южно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается туман, гололед усиление ветра 15−20 метров в секунду, в Южно-Казахстанской-метель.

В Акмолинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15−20 метров в секунду.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман. В Карагандинской области днем местами ожидается усиление ветра 15−20 метров в секунду.

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