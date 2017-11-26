Туман, гололед и осадки прогнозируют синоптики в Казахстане в воскресенье
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В воскресенье, 26 ноября, на большей части Казахстана ожидаются туман, гололед и осадки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В воскресенье, 26 ноября, на большей части Казахстана ожидаются туман, гололед и осадки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
«С прохождением атмосферных фронтальных разделов по территории Казахстана на большей части ожидаются осадки. Местами туман, гололед, ветер 15−20 м/с, на юге метель, сильные осадки», — говорится в сообщении.
В Жамбылской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15−20, утром и днем порывы 25 метров в секунду.
В Алматинской области ночью местами ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 18−23 метров в секунду.
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В Акмолинской, Кызылординской,
В Мангистауской,