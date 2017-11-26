Туман, гололед и осадки прогнозируют синоптики в Казахстане в воскресенье

В Жамбылской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15−20, утром и днем порывы 25 метров в секунду.

В Алматинской области ночью местами ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 18−23 метров в секунду.



В Южно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается туман, гололед усиление ветра 15−20 метров в секунду, в Южно-Казахстанской-метель.



В Акмолинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15−20 метров в секунду.



В Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман. В Карагандинской области днем местами ожидается усиление ветра 15−20 метров в секунду.