«Ночь искусств» по-семейному прошла в музее истории Хабаровска
Жителей дальневосточной столицы научили уверенности в себе.
Жителей дальневосточной столицы научили уверенности в себе.
Основы росписи по дереву и танцевальные фигуры узнали посетители музея истории Хабаровска субботним вечером. «Ночь искусств» впервые зашла в это учреждение и приняла совсем не привычные формы. Своеобразный фестиваль прошёл под эгидой девяти муз и их наставника Аполлона, покровителя искусств, сообщает РИА «Восток-Медиа».
«Музей не может быть консервативным, он не может быть скучным. Я знаю, какой музей был бы интересен мне. Я сама плохой экскурсант, но знаю, что мне хотелось бы увидеть — и стараюсь это и делать», — рассказала корреспонденту агентства заведующая
Ночное по задумке мероприятие переместилось на вечернее время — веселились в музее с 17:00 до 20:00. По словам организаторов, это позволило сделать «вечеринку» более семейной — смогли прийти родители с детьми разного возраста.
На открытии присутствующим представили нескольких муз и погрузили в фестиваль искусства. Далее все прошли по площадкам.
«Элементы чарльстона распространены в самых популярных направлениях вроде
В следующем году в «Ночь искусств» музей истории Хабаровска обещает опять придумать, чем удивить своих вечерних посетителей.