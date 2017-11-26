Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Конгресс США вынес приговор транзиту газа через Украину
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Названа причина падения цен на курицу в магазинах
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Лукашенко: Порошенко нарушил данное им слово
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
«Верка Сердючка» высказалась о запрете гастролей в России
Конец близок: Европе надоело кормить Прибалтику
МГБ ЛНР: В Генпрокуратуре пытками убили экс-премьер-министра
Сын Караченцова об отце: Благодарю бога за аварию
США не смогли перехватить неопознанный аппарат в небе - СМИ
Луганск сотряс сильный взрыв – очевидцы о деталях
Кристина Асмус приняла участие в необычной фотосессии
В Виндзорском замке установили 6-метровую елку
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
"3:36 по Лондону": Маликов о смерти Хворостовского
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
8Внутри Монголии
10:22 (мск), источник: Восток Медиа

«Ночь искусств» по-семейному прошла в музее истории Хабаровска

Жителей дальневосточной столицы научили уверенности в себе.

Источник: Восток Медиа

Основы росписи по дереву и танцевальные фигуры узнали посетители музея истории Хабаровска субботним вечером. «Ночь искусств» впервые зашла в это учреждение и приняла совсем не привычные формы. Своеобразный фестиваль прошёл под эгидой девяти муз и их наставника Аполлона, покровителя искусств, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Музей не может быть консервативным, он не может быть скучным. Я знаю, какой музей был бы интересен мне. Я сама плохой экскурсант, но знаю, что мне хотелось бы увидеть — и стараюсь это и делать», — рассказала корреспонденту агентства заведующая культурно-просветительским отделом Майя Реджепова.

Ночное по задумке мероприятие переместилось на вечернее время — веселились в музее с 17:00 до 20:00. По словам организаторов, это позволило сделать «вечеринку» более семейной — смогли прийти родители с детьми разного возраста.

На открытии присутствующим представили нескольких муз и погрузили в фестиваль искусства. Далее все прошли по площадкам. Кто-то прочувствовал живость этнической музыки, исполненной на гуслях и барабанах разных народов — африканских и южноамериканских. Другие стали частью театрализованных представлений. Третьи научились фигурам средневековых европейских танцев и более молодого чарльстона.

«Элементы чарльстона распространены в самых популярных направлениях вроде хип-хопа. Это основа — умение двигаться. Чарльстон — это первый танец, который отошёл от канонов и обратился к импровизации. Это обретение уверенности поможет любому человеку, который даже не будет постоянно танцевать», — отметила Майя Реджепова.

В следующем году в «Ночь искусств» музей истории Хабаровска обещает опять придумать, чем удивить своих вечерних посетителей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Адмиралу» не хватило двух шайб, чтобы посмеяться над «шутами»
Не спасовали: хабаровский СКА дал бой именитым москвичам
Два моряка покинули аргентинскую подлодку перед исчезновением
Иран пригрозил увеличить дальность ракет из-за позиции Европы
СМИ узнали размер «золотого парашюта» для Мугабе
Ковалев победил украинца в бою за титул чемпиона мира
В Минздраве рассказали, от чего зависит здоровье человека
CNN ответил на обвинения Дональда Трампа
В китайском городе Нинбо произошел взрыв, есть погибшие
Спорт
Биатлонисты откроют олимпийский сезон этапом КМ в Эстерсунде Россияне в целом неплохо выступают в Швеции в последние годы и рассчитывают показать на этот раз высокий результат
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Леди
26 фото мужчин, завоевавших «горячее» звание главных красавцев Прекрасные красавцы — в нашей подборке.
Дети
Беременная Елена Захарова готовится к свадьбе Актриса раскрыла детали личной жизни.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь