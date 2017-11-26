«Ночь искусств» по-семейному прошла в музее истории Хабаровска

Источник: Восток Медиа

Основы росписи по дереву и танцевальные фигуры узнали посетители музея истории Хабаровска субботним вечером. «Ночь искусств» впервые зашла в это учреждение и приняла совсем не привычные формы. Своеобразный фестиваль прошёл под эгидой девяти муз и их наставника Аполлона, покровителя искусств, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Музей не может быть консервативным, он не может быть скучным. Я знаю, какой музей был бы интересен мне. Я сама плохой экскурсант, но знаю, что мне хотелось бы увидеть — и стараюсь это и делать», — рассказала корреспонденту агентства заведующая культурно-просветительским отделом Майя Реджепова.

Ночное по задумке мероприятие переместилось на вечернее время — веселились в музее с 17:00 до 20:00. По словам организаторов, это позволило сделать «вечеринку» более семейной — смогли прийти родители с детьми разного возраста.

На открытии присутствующим представили нескольких муз и погрузили в фестиваль искусства. Далее все прошли по площадкам. Кто-то прочувствовал живость этнической музыки, исполненной на гуслях и барабанах разных народов — африканских и южноамериканских. Другие стали частью театрализованных представлений. Третьи научились фигурам средневековых европейских танцев и более молодого чарльстона.

«Элементы чарльстона распространены в самых популярных направлениях вроде хип-хопа. Это основа — умение двигаться. Чарльстон — это первый танец, который отошёл от канонов и обратился к импровизации. Это обретение уверенности поможет любому человеку, который даже не будет постоянно танцевать», — отметила Майя Реджепова.