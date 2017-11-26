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09:40 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Челябинцы не смогут купить проездной билет в транспорте

ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноября, РИА ФедералПресс. Челябинцам придется пополнять транспортные карты через банкоматы или в кассе. Теперь обменять пустую карту на новую с нужной суммой на счете у кондуктора будет нельзя.

Последние несколько лет челябинские транспортники стараются уйти от наличной системы расчета.

Плюсы пластиковой карты в том, что в зависимости от сумму ее пополнения, с которой в дальнейшем будет списываться плата за проезд, можно снизить стоимость билета с 23 рублей до 18,40 рублей. Весной этого года был введен пересадочный билет, с которым можно в течение часа совершать неограниченное количество пересадок в трамваях, троллейбусах и автобусах, заплатив лишь один раз.

Также власти пытались расширить функционал транспортных карт, чтобы горожане могли получать скидки, не только оплачивая проезд, но и совершая покупки.

С декабря челябинцы смогут оплачивать проезд банковскими картами. По началу будут принимать только MasterCard, а в первом квартале 2018-го — картами Maestro, Visa и «МИР». Позже добавится возможность оплаты проезда не только картами, но и смартфонами с поддержкой мобильных платежей.

Теперь приобрести транспортную карту можно в Центре выдачи и пополнения социальных транспортных карт (Трамвайное депо № 1 на ул. Первой Пятилетки, 30), в киосках Роспечать и диспетчерских пунктах. Полный список адресов — на сайте городского управления транспорта.

Внести деньги на карту можно в отделениях «Челябинвестбанка» и Сбербанка. Карта также пополняется в банкоматах Сбербанка и Сбербанк Онлайн. Для этого нужно выбрать раздел «Транспортная карта» и указать номер электронного проездного и сумму пополнения.

По материалу: Челябинск 74

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