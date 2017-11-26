В гостиницах Узбекистана появится Коран и молитвенный коврик

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Во всех отелях Узбекистана, начиная с 1 января 2018 года, будут выставлены религиозные книги, в частности Коран, а также молитвенный коврик. Об этом говорится на сайте Muslim.uz со ссылкой на Государственный комитет Узбекистана по развитию туризма.

В сообщении указывается, что данная мера призвана создавать удобства для паломников, которые посетят Узбекистан, при выполнении ими религиозных обрядов.

Напомним, ранее в международном аэропорту имени Ислама Каримова в Ташкенте появилась круглосуточная молельная комната для совершения мусульманской молитвы — намаза.