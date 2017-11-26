Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Конгресс США вынес приговор транзиту газа через Украину
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
Названа причина падения цен на курицу в магазинах
Пилоту самолета с 144 пассажирами стало плохо в небе
Кейт Миддлтон в сияющем наряде затмила всех на вечере (фото)
Правила, о которых не знал: за что штрафуют туристовТо, что нам кажется обычным и пустяковым, где-то приведет к штрафу, а где-то и к тюремному сроку
В ЛНР готовы по требованиею Украины переименовать республику
«Сердючка» высказалась о запрете гастролей в РФ
МГБ ЛНР: В Генпрокуратуре пытками убили экс-премьер-министра
Сын Караченцова об отце: Благодарю бога за аварию
Кончаловский: Никто не осмеливается делать то, что делает Путин
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Кристина Асмус приняла участие в необычной фотосессии
В Виндзорском замке установили 6-метровую елку
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
"3:36 по Лондону": Маликов о смерти Хворостовского
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
8День благодарения
09:30 (мск), источник: Sputnik

В гостиницах Узбекистана появится Коран и молитвенный коврик

Данная мера направлена на создание удобства для паломников, которые посещают республику.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Во всех отелях Узбекистана, начиная с 1 января 2018 года, будут выставлены религиозные книги, в частности Коран, а также молитвенный коврик. Об этом говорится на сайте Muslim.uz со ссылкой на Государственный комитет Узбекистана по развитию туризма.

В сообщении указывается, что данная мера призвана создавать удобства для паломников, которые посетят Узбекистан, при выполнении ими религиозных обрядов.

Напомним, ранее в международном аэропорту имени Ислама Каримова в Ташкенте появилась круглосуточная молельная комната для совершения мусульманской молитвы — намаза.

Отмечается, что молельная комната организована в одном из терминалов аэропорта, также она оборудована местом для совершения малого омовения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Итоги визита в Корею: контракты, музеи и ООН
Новогоднее диско: в Ташкенте выступят легендарные исполнители 80-х
Два моряка покинули аргентинскую подлодку перед исчезновением
В ресторане в Краснодарском крае застрелили офицера Росгвардии
СМИ узнали размер «золотого парашюта» для Мугабе
Ковалев победил украинца в бою за титул чемпиона мира
В Минздраве рассказали, от чего зависит здоровье человека
CNN ответил на обвинения Дональда Трампа
В китайском городе Нинбо произошел взрыв, есть погибшие
Спорт
Биатлонисты откроют олимпийский сезон этапом КМ в Эстерсунде Россияне в целом неплохо выступают в Швеции в последние годы и рассчитывают показать на этот раз высокий результат
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
26 фото мужчин, завоевавших «горячее» звание главных красавцев Прекрасные красавцы — в нашей подборке.
Дети
Беременная Елена Захарова готовится к свадьбе Актриса раскрыла детали личной жизни.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь