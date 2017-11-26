Красноярские общественники готовят новый митинг «За чистое небо»

Красноярские общественники на проведении ещё одного митинга «За чистое небо». Об этом сообщил Андрей Сковородников, один из организаторов.

Активист рассказал, что намерен подать заявку о проведении митинга уже в понедельник, 27 ноября. По его мнению, такая акция имеет широкий общественный резонанс. Причина — неблагоприятная экологическая обстановка в городе.

В прошлый раз на митинг пришли около 3 тысяч человек. С тех пор, по мнению общественников, существенных шагов оп улучшению экологической обстановки со стороны властей предпринято не было.

В этот раз активисты намерены потребовать конкретные планы по реконструкции и модернизации предприятий, которые загрязняют воздух, а также узнать, кто именно отвечает за их исполнение.