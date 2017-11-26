Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: РФ посадит Финляндию на "голодный паек" оставив без хлеба
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
Названа причина падения цен на курицу в магазинах
Как обманывают с новыми деньгами
Кристина Асмус приняла участие в необычной фотосессии
Правила, о которых не знал: за что штрафуют туристовТо, что нам кажется обычным и пустяковым, где-то приведет к штрафу, а где-то и к тюремному сроку
В ЛНР готовы по требованиею Украины переименовать республику
«Сердючка» высказалась о запрете гастролей в РФ
МГБ ЛНР: В Генпрокуратуре пытками убили экс-премьер-министра
Сын Караченцова об отце: Благодарю бога за аварию
71-летняя певица Пеккан выглядит на 30 лет моложе и хочет рожать
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Кристина Асмус приняла участие в необычной фотосессии
В Виндзорском замке установили 6-метровую елку
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
"3:36 по Лондону": Маликов о смерти Хворостовского
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
8Внутри Монголии
10:24 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске вновь посоревнуются снежные скульпторы

Конкурс на набережной пройдёт в начале 2018 года.

Источник: Восток Медиа

Фестиваль снежных скульптур вновь пройдёт на набережной Амура в дальневосточной столице в январе 2018 года. Планируется, что участие в нём примут 10−12 команд из разных городов Дальнего Востока. Специально для художников из искусственного снега сделают кубы размером три на три метра, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

«Тематика для конкурса обязательно будет. Пока мы не определились с общей темой конкурса. Утвердим всё на следующей неделе», — рассказал корреспонденту агентства организатор фестиваля Евгений Петешев.

Предварительно, призовой фонд останется таким же, как и в прошлом году: победители получат 60 тысяч рублей, обладателям серебра достанется по 50 тысяч, конкурсантов, занявших третье место, наградят премией в 40 тысяч. Остальным участникам вручат по 15 тысяч рублей.

Каждая команда будет состоять из двух человек. В прошлом году организаторы заявляли, что фестиваль станет международным. Пока вопрос с участниками из других стран остаётся открытым.

«Сейчас ведём переговоры со скульпторами из Хэйхэ. Окончательно этот вопрос ещё не решён», — отметил Евгений Петешев.

В прошлом году победу одержали хабаровчане Максим Усенко и Антон Амбросов. Их «Общежитие» за счёт тонкости формы привлекло в день закрытия фестиваля больше всего зрителей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Адмиралу» не хватило двух шайб, чтобы посмеяться над «шутами»
Не спасовали: хабаровский СКА дал бой именитым москвичам
Два моряка покинули аргентинскую подлодку перед исчезновением
Иран пригрозил увеличить дальность ракет из-за позиции Европы
СМИ узнали размер «золотого парашюта» для Мугабе
Ковалев победил украинца в бою за титул чемпиона мира
В Минздраве рассказали, от чего зависит здоровье человека
CNN ответил на обвинения Дональда Трампа
В китайском городе Нинбо произошел взрыв, есть погибшие
Спорт
Биатлонисты откроют олимпийский сезон этапом КМ в Эстерсунде Россияне в целом неплохо выступают в Швеции в последние годы и рассчитывают показать на этот раз высокий результат
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Вещи из шоу-рума реновации отдали старикам и сиротам
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Леди
26 фото мужчин, завоевавших «горячее» звание главных красавцев Прекрасные красавцы — в нашей подборке.
Дети
Беременная Елена Захарова готовится к свадьбе Актриса раскрыла детали личной жизни.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь