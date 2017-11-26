В Хабаровске вновь посоревнуются снежные скульпторы

Источник: Восток Медиа

Фестиваль снежных скульптур вновь пройдёт на набережной Амура в дальневосточной столице в январе 2018 года. Планируется, что участие в нём примут 10−12 команд из разных городов Дальнего Востока. Специально для художников из искусственного снега сделают кубы размером три на три метра, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

«Тематика для конкурса обязательно будет. Пока мы не определились с общей темой конкурса. Утвердим всё на следующей неделе», — рассказал корреспонденту агентства организатор фестиваля Евгений Петешев.

Предварительно, призовой фонд останется таким же, как и в прошлом году: победители получат 60 тысяч рублей, обладателям серебра достанется по 50 тысяч, конкурсантов, занявших третье место, наградят премией в 40 тысяч. Остальным участникам вручат по 15 тысяч рублей.

Каждая команда будет состоять из двух человек. В прошлом году организаторы заявляли, что фестиваль станет международным. Пока вопрос с участниками из других стран остаётся открытым.

«Сейчас ведём переговоры со скульпторами из Хэйхэ. Окончательно этот вопрос ещё не решён», — отметил Евгений Петешев.