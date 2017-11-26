В Пермском крае за неделю выявили 79 ВИЧ-инфицированных

В Пермском крае за последнюю неделю выявили 79 новых случаев ВИЧ-инфекции.

Как сообщили в «Пермском краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», в столице региона зарегистрировали 22 ВИЧ-инфицированных: шесть человек в Свердловском районе, по четыре — в Кировском и Орджоникидзевском, по три — в Индустриальном и Дзержинском, двух — в Мотивилихе.

В крае лидерами традиционно остаются Березники (10 новых случаев за неделю), Пермский район (7), Лысьва (6) и Краснокамск (4).

Всего же в этом году в Прикамье по данным на 24 ноября выявили 3322 ВИЧ-инфицированных. Это на 13,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2940 человек).