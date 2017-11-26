В Пермском крае за неделю выявили 79 ВИЧ-инфицированных
Больше всех новых случаев ВИЧ зарегистрировали в Перми, Березниках и Пермском районе.
Больше всех новых случаев ВИЧ зарегистрировали в Перми, Березниках и Пермском районе.
В Пермском крае за последнюю неделю выявили 79 новых случаев
Как сообщили в «Пермском краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», в столице региона зарегистрировали 22 ВИЧ-инфицированных: шесть человек в Свердловском районе, по четыре — в Кировском и Орджоникидзевском, по три — в Индустриальном и Дзержинском, двух — в Мотивилихе.
В крае лидерами традиционно остаются Березники (10 новых случаев за неделю), Пермский район (7), Лысьва (6) и Краснокамск (4).
Всего же в этом году в Прикамье по данным на 24 ноября выявили 3322
Отметим, что по данным Роспотребнадзора за девять месяцев этого года, Пермский край занял пятое место в стране по темпам прироста выявленных случаев