Снег ожидает жителей Иркутска на предстоящей рабочей неделе

Источник: IrkutskMedia.ru

Снег выпадет в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха днем будет колебаться от -11 до -23 °C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.

В понедельник, 27 ноября, пасмурно, небольшой снег. Температура воздуха будет около -23°C. Ветер северо-западный, 5 м/с, порывы 16 м/с.

Во вторник, 28 ноября, переменная облачность, небольшой снег. Столбик термометра покажет -23°C. Ветер северный, 1 м/с.

В среду, 29 ноября, пасмурно, небольшой снег. За окном будет -15°C. Ветер юго-западный, 1 м/с.

В четверг, 30 ноября, также будет пасмурно и небольшой снег. Столбик термометра установится на отметке -11°C. Ветер западный, северо-западный, 2 м/с.