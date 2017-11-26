Снег ожидает жителей Иркутска на предстоящей рабочей неделе
Столбик термометра установится на отметке -11°C.
Столбик термометра установится на отметке -11°C.
Снег выпадет в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха днем будет колебаться от -11 до -23 °C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.
В понедельник, 27 ноября, пасмурно, небольшой снег. Температура воздуха будет около -23°C. Ветер
Во вторник, 28 ноября, переменная облачность, небольшой снег. Столбик термометра покажет -23°C. Ветер северный, 1 м/с.
В среду, 29 ноября, пасмурно, небольшой снег. За окном будет -15°C. Ветер
В четверг, 30 ноября, также будет пасмурно и небольшой снег. Столбик термометра установится на отметке -11°C. Ветер западный,
В пятницу, 1 декабря, ожидается пасмурно, кроме того прогнозируются снег. Температура воздуха составит -13°C. Ветер западный, 3 м/с, порывы 11 м/С.