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18:59 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Снег ожидает жителей Иркутска на предстоящей рабочей неделе

Столбик термометра установится на отметке -11°C.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 43% 762 мм рт. ст. 8 м/с
Источник: IrkutskMedia.ru

Снег выпадет в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха днем будет колебаться от -11 до -23 °C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.

В понедельник, 27 ноября, пасмурно, небольшой снег. Температура воздуха будет около -23°C. Ветер северо-западный, 5 м/с, порывы 16 м/с.

Во вторник, 28 ноября, переменная облачность, небольшой снег. Столбик термометра покажет -23°C. Ветер северный, 1 м/с.

В среду, 29 ноября, пасмурно, небольшой снег. За окном будет -15°C. Ветер юго-западный, 1 м/с.

В четверг, 30 ноября, также будет пасмурно и небольшой снег. Столбик термометра установится на отметке -11°C. Ветер западный, северо-западный, 2 м/с.

В пятницу, 1 декабря, ожидается пасмурно, кроме того прогнозируются снег. Температура воздуха составит -13°C. Ветер западный, 3 м/с, порывы 11 м/С.

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