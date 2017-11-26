Александр Розенбаум будет опекать животных в екатеринбургском зоопарке
Сотрудники зверинца провели персональную экскурсию для певца.
Сотрудники зверинца провели персональную экскурсию для певца.
На этой неделе в Екатеринбурге прошел концерт народного артиста России Александра Розенбаума. Музыкант не только порадовал уральцев своими песнями, но и успел нанести визит в екатеринбургский зоопарк. Судя по фотографиям, размещенным на официальной странице зверинца, особенно певца впечатлила самая большая обитательница зоопарка — слониха Даша.
— Александр Яковлевич остался доволен посещением зоопарка, оставил запись в книге отзывов: «Слов нет, молодцы!», а также выразил желание принять участие в программе опеки животных Екатеринбургского зоопарка, — рассказали «Комсомолке» в
Кстати, сотрудники зоопарка с удовольствием фотографировались с Розенбаумом и провели для него персональную экскурсию.