В Волгограде коммунальные службы перешли на усиленный режим работы
Волгоградские коммунальные службы продолжают обработку магистралей от снега.
Волгоградские коммунальные службы продолжают обработку магистралей от снега.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, ночью на дороги вышло более 50 единиц техники.
«В этом году на улицах города помимо традиционной для Волгограда
Жидкий реагент растапливает снег и лед, после чего образовавшаяся вода стекает в дождеприемники.
«При этом ливневая канализация не забивается песком», — подчеркнули в мэрии.
Так, жидкий реагент использовался на проспектах Ленина, Жукова, улице Рокоссовского и проезжей части на Центральной набережной. В общей сложности за ночь было использовано свыше 1700 тонн