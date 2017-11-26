В Волгограде коммунальные службы перешли на усиленный режим работы

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, ночью на дороги вышло более 50 единиц техники.

«В этом году на улицах города помимо традиционной для Волгограда песко-соляной смеси для обработки дорожной сети используется жидкий реагент, изготовленный на основе экологичного бишофита. Широкое применение жидких реагентов стало возможным благодаря закупке в 2017 году новой специализированной техники», — рассказали в городской администрации.

Жидкий реагент растапливает снег и лед, после чего образовавшаяся вода стекает в дождеприемники.

«При этом ливневая канализация не забивается песком», — подчеркнули в мэрии.