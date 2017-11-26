Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Конгресс США вынес приговор транзиту газа через Украину
Умер Дмитрий Хворостовский
Грэм с размером XL вошла в топ-10 самых богатых моделей (фото)
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Редкий выход: Пелагея и ее муж вместе появились на публике
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
В ЛНР готовы по требованиею Украины переименовать республику
«Сердючка» высказалась о запрете гастролей в РФ
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
ВКС России сняли с «Раптора» стелс-шапку
СМИ: Лопырева показала осиную талию в нижнем белье
Валерия выбрала яркий образ для вечеринки в стиле 90-х
Кристина Асмус приняла участие в необычной фотосессии
Умер Дмитрий Хворостовский
Чем опасны йогурты
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
17:21 (мск), источник: НИА Самара

Жигулевская ГЭС открыла затворы плотины

Осенний паводок сотрудники станции оценивают как временное явление.

Источник: AP 2017

25 ноября в связи с высокой приточностью к створу Жигулевского гидроузла Жигулевская ГЭС (Филиал ПАО «РусГидро») открыла затворы водосливной плотины. Объем холостых сбросов составит около 1000 м3/с, сообщает сайт ГЭС.

По состоянию на 08−00 24 ноября отметка верхнего бьефа у плотины гидроузла достигла 52,90 м Балтийской системы высот (БС). Для того, чтобы не допустить форсировку уровня верхнего бьефа выше отметки НПУ (53 м БС), а также для соблюдения режима работы, установленного для Жигулевской ГЭС Федеральным агентством водных ресурсов, увеличен суммарный расход воды через гидроузел.

Сегодняшнее увеличение водосброса сотрудники станции оценивают как временное явление. «Снижения притока можно ждать после заморозков. Гидротехнические сооружения Жигулевской ГЭС функционируют в штатном режиме, сотрудники станции ведут круглосуточный контроль гидрологической обстановки», — комментирует ситуацию Олег Леонов, директор филиала ПАО «РусГидро» — «Жигулевская ГЭС».

По данным наблюдений, большой осенний паводок — достаточно редкое явление. Максимальная величина притока к створу гидроузла в ноябре 2017 г. составила 9318 м3/с, что не характерно для этого времени года (для сравнения, в ноябре 2016 г. максимальный суммарный приток составил 6327 м3/с).

За 62 года работы Жигулевской ГЭС холостой сброс воды в осенний период производился в 1990 и в 2012 годах.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
МКС находится на Земле: Известный уфолог Скотт Уоринг уверен, что НАСА обманывает людей
34 российских футболиста обвиняются в применении допинга
В ресторане в Краснодарском крае застрелили офицера Росгвардии
Эксперты назвали страны с самыми опасными преступными кланами
Кадыров рассказал о том, как его пытались убить
CNN: Иванка Трамп поссорила Госдепартамент и Белый дом
Правозащитники попросили закрыть центр по борьбе с экстремизмом
Биологи исследовали новый вид птиц
Спорт
Правда на правду. Россия и МОК начали словесную драку Российские спортсмены не выдержали и стали отвечать на нападки после массового пересмотра результатов Олимпиады в Сочи
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Леди
26 фото мужчин, завоевавших «горячее» звание главных красавцев Прекрасные красавцы — в нашей подборке.
Дети
Дочка Ягудина и Тотьмяниной отметила день рождения в Париже Лиза с друзьями и мамой провела время в столице Франции.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь