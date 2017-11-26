Более 15 тыс. детей примут участие в акции «Наши дети»

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На заседании Василий Жарко отметил, что во время акции вниманием и заботой должен быть окружен каждый ребенок, а мероприятия в регионах и главную елку страны необходимо провести на высоком организационном и творческом уровне.

Василий Жарко поручил Министерству образования, облисполкомам и Минскому горисполкому обеспечить решение организационных и материально-технических вопросов, связанных с подготовкой и проведением мероприятий акции.

Традиционная благотворительная новогодняя акция «Наши дети» пройдет в Беларуси с 11 декабря 2017 года по 10 января 2018 года. Традиционно во всех регионах страны в эти дни состоятся праздничные новогодние представления для детей с участием руководителей республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, организаций и предприятий.