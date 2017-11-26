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11:18 (мск), источник: БЕЛТА

Более 15 тыс. детей примут участие в акции «Наши дети»

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В благотворительной новогодней акции «Наши дети» на республиканском уровне примут участие более 15 тыс. детей-сирот, детей-инвалидов, детей, чьи родители погибли при исполнении служебных обязанностей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского правительства по итогам заседания оргкомитета по подготовке и проведению акции, которое прошло под председательством заместителя премьер-министра Василия Жарко.

Источник: БЕЛТА

На заседании Василий Жарко отметил, что во время акции вниманием и заботой должен быть окружен каждый ребенок, а мероприятия в регионах и главную елку страны необходимо провести на высоком организационном и творческом уровне.

Василий Жарко поручил Министерству образования, облисполкомам и Минскому горисполкому обеспечить решение организационных и материально-технических вопросов, связанных с подготовкой и проведением мероприятий акции.

Традиционная благотворительная новогодняя акция «Наши дети» пройдет в Беларуси с 11 декабря 2017 года по 10 января 2018 года. Традиционно во всех регионах страны в эти дни состоятся праздничные новогодние представления для детей с участием руководителей республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, организаций и предприятий.

На главную елку страны будут приглашены около 2 тыс. детей в возрасте 8−14 лет из разных регионов Беларуси.

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