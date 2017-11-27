Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США дали россиянам 180 дней для выбора: за или против Путина -СМИ
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Анна Снаткина объяснила, почему прячет дочь от поклонников
Пилоту самолета с 144 пассажирами стало плохо в небе
Лукашенко: Порошенко нарушил данное им слово
Правила, о которых не знал: за что штрафуют туристовТо, что нам кажется обычным и пустяковым, где-то приведет к штрафу, а где-то и к тюремному сроку
В ЛНР готовы по требованиею Украины переименовать республику
«Сердючка» высказалась о запрете гастролей в РФ
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
ВКС России сняли с «Раптора» стелс-шапку
СМИ: Лопырева показала осиную талию в нижнем белье
Юлию Меньшову раскритиковали за неудачный наряд
36-летняя Кристина Агилера сделала неудачную пластику
Умер Дмитрий Хворостовский
Чем опасны йогурты
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8День благодарения
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
01:25 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Мухи — источник гораздо большей заразы, чем думали прежде

Американские энтомологи обнаружили, что обычные мухи являются переносчиками куда большего числа возбудителей заболеваний, чем считалось ранее. Анализ ДНК показал, что мухи способны переносить более 600 различных видов бактерий, в том числе опасных для человека.

Американские энтомологи обнаружили, что комнатные и мясные мухи являются переносчиками куда большего числа возбудителей заболеваний, чем считалось ранее.

Они способны переносить более 600 различных видов бактерий, о чем свидетельствует анализ ДНК.

Многие из этих бактерий являются возбудителями болезней человека, включая пневмонию, кишечные инфекции и заражение крови.

Как показывают эксперименты, мухи переносят и распространяют бактерии, которые живут у них на лапках и крыльях. Буквально каждый шаг, который делает муха, приводит к распространению живых бактерий.

«Люди и раньше догадывались, что мухи являются разносчиками патогенных бактерий, но никто не подозревал о масштабах этого явления», — говорит один из авторов исследования, профессор Дональд Брайант из Университета штата Пенсильвания.

Эпидемии

Ученые применили метод анализа ДНК при изучении микробов, найденных на и в теле комнатных (Musca domestica) и мясных (Chrysomya megacephala) мух.

Комнатная муха, которая живет по всему миру, оказалась переносчицей 351 вида бактерий. Мясная муха, обитающая в теплых странах, является носителем 316 видов бактерий. Большая часть этих микроорганизмов переносится обоими видами мух.

Исследователи, которые опубликовали полученные данные в журнале Scientific Reports, отмечают, что службы здравоохранения, возможно, недооценивают роль мух в распространении инфекционных заболеваний.

«Мы считаем, что выявлен механизм распространения патогенов, которому службы здравоохранения не придавали значения, — что мухи способствуют быстрому переносу болезнетворных микроорганизмов во время эпидемий», — говорит профессор Брайант.

«Так что в следующий раз на пикнике подумайте хорошенько, стоит ли есть салат, на который села муха», — замечает он.

Однако ученые считают, что мухи могут выполнять и полезную роль — они представляют собой систему раннего предупреждения о приближении инфекции, напоминая дроны, которые собирают информацию о патогенных бактериях.

«Мух можно специально запускать в труднодоступные места, а затем изучать их как сборщиков биоматериала», — говорит научный директор Технологического университета Наньян в Сингапуре Стефан Шустер.

Комнатные мухи известны своим пренебрежением к гигиене — они предпочитают питаться гниющими продуктами, падалью и фекалиями. Считается, что они являются разносчиками целого ряда заболеваний человека, домашнего скота и растений.

Мясные мухи часто появляются у тел мертвых животных. Они распространены в городских районах и часто встречаются на территории скотобоен, мясообрабатывающих предприятий и свалок пищевых отходов.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
От революции к криптовалюте: главное о кризисе в Зимбабве
Россиянка Полина Богусевич выиграла «Детское Евровидение»
Собчак раскритиковала предвыборные заявления Титова
34 российских футболиста обвиняются в применении допинга
В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США
В Совете Европы допустили отмену антироссийских санкций
Полиция предварительно подтвердила вину ИГ в теракте на Синае
Ученые: младенцы оценивают сложность достижения целей
Спорт
Глушаков и Акинфеев на допинге? Сборную РФ хотят оставить без ЧМ Информатор ВАДА Григорий Родченков обвиняет 34 российских футболиста в «государственной программе допинга»
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Жилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
26 фото мужчин, завоевавших «горячее» звание главных красавцев Прекрасные красавцы — в нашей подборке.
Дети
День матери 2017: как Летучая, Гагарина, Лазарев и другие звезды поздравили мам с праздником Многие знаменитости поделились с поклонниками снимками из личного архива.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь