Мухи — источник гораздо большей заразы, чем думали прежде

Американские энтомологи обнаружили, что комнатные и мясные мухи являются переносчиками куда большего числа возбудителей заболеваний, чем считалось ранее.

Они способны переносить более 600 различных видов бактерий, о чем свидетельствует анализ ДНК.

Многие из этих бактерий являются возбудителями болезней человека, включая пневмонию, кишечные инфекции и заражение крови.

Как показывают эксперименты, мухи переносят и распространяют бактерии, которые живут у них на лапках и крыльях. Буквально каждый шаг, который делает муха, приводит к распространению живых бактерий.

«Люди и раньше догадывались, что мухи являются разносчиками патогенных бактерий, но никто не подозревал о масштабах этого явления», — говорит один из авторов исследования, профессор Дональд Брайант из Университета штата Пенсильвания.

Эпидемии

Ученые применили метод анализа ДНК при изучении микробов, найденных на и в теле комнатных (Musca domestica) и мясных (Chrysomya megacephala) мух.

Комнатная муха, которая живет по всему миру, оказалась переносчицей 351 вида бактерий. Мясная муха, обитающая в теплых странах, является носителем 316 видов бактерий. Большая часть этих микроорганизмов переносится обоими видами мух.

Исследователи, которые опубликовали полученные данные в журнале Scientific Reports, отмечают, что службы здравоохранения, возможно, недооценивают роль мух в распространении инфекционных заболеваний.

«Мы считаем, что выявлен механизм распространения патогенов, которому службы здравоохранения не придавали значения, — что мухи способствуют быстрому переносу болезнетворных микроорганизмов во время эпидемий», — говорит профессор Брайант.

«Так что в следующий раз на пикнике подумайте хорошенько, стоит ли есть салат, на который села муха», — замечает он.

Однако ученые считают, что мухи могут выполнять и полезную роль — они представляют собой систему раннего предупреждения о приближении инфекции, напоминая дроны, которые собирают информацию о патогенных бактериях.

«Мух можно специально запускать в труднодоступные места, а затем изучать их как сборщиков биоматериала», — говорит научный директор Технологического университета Наньян в Сингапуре Стефан Шустер.

Комнатные мухи известны своим пренебрежением к гигиене — они предпочитают питаться гниющими продуктами, падалью и фекалиями. Считается, что они являются разносчиками целого ряда заболеваний человека, домашнего скота и растений.

Мясные мухи часто появляются у тел мертвых животных. Они распространены в городских районах и часто встречаются на территории скотобоен, мясообрабатывающих предприятий и свалок пищевых отходов.