Мухи — источник гораздо большей заразы, чем думали прежде
Американские энтомологи обнаружили, что обычные мухи являются переносчиками куда большего числа возбудителей заболеваний, чем считалось ранее. Анализ ДНК показал, что мухи способны переносить более 600 различных видов бактерий, в том числе опасных для человека.
Американские энтомологи обнаружили, что комнатные и мясные мухи являются переносчиками куда большего числа возбудителей заболеваний, чем считалось ранее.
Они способны переносить более 600 различных видов бактерий, о чем свидетельствует анализ ДНК.
Многие из этих бактерий являются возбудителями болезней человека, включая пневмонию, кишечные инфекции и заражение крови.
Как показывают эксперименты, мухи переносят и распространяют бактерии, которые живут у них на лапках и крыльях. Буквально каждый шаг, который делает муха, приводит к распространению живых бактерий.
«Люди и раньше догадывались, что мухи являются разносчиками патогенных бактерий, но никто не подозревал о масштабах этого явления», — говорит один из авторов исследования, профессор Дональд Брайант из Университета штата Пенсильвания.
Эпидемии
Ученые применили метод анализа ДНК при изучении микробов, найденных на и в теле комнатных (Musca domestica) и мясных (Chrysomya megacephala) мух.
Комнатная муха, которая живет по всему миру, оказалась переносчицей 351 вида бактерий. Мясная муха, обитающая в теплых странах, является носителем 316 видов бактерий. Большая часть этих микроорганизмов переносится обоими видами мух.
Исследователи, которые опубликовали полученные данные в журнале Scientific Reports, отмечают, что службы здравоохранения, возможно, недооценивают роль мух в распространении инфекционных заболеваний.
«Мы считаем, что выявлен механизм распространения патогенов, которому службы здравоохранения не придавали значения, — что мухи способствуют быстрому переносу болезнетворных микроорганизмов во время эпидемий», — говорит профессор Брайант.
«Так что в следующий раз на пикнике подумайте хорошенько, стоит ли есть салат, на который села муха», — замечает он.
Однако ученые считают, что мухи могут выполнять и полезную роль — они представляют собой систему раннего предупреждения о приближении инфекции, напоминая дроны, которые собирают информацию о патогенных бактериях.
«Мух можно специально запускать в труднодоступные места, а затем изучать их как сборщиков биоматериала», — говорит научный директор Технологического университета Наньян в Сингапуре Стефан Шустер.
Комнатные мухи известны своим пренебрежением к гигиене — они предпочитают питаться гниющими продуктами, падалью и фекалиями. Считается, что они являются разносчиками целого ряда заболеваний человека, домашнего скота и растений.
Мясные мухи часто появляются у тел мертвых животных. Они распространены в городских районах и часто встречаются на территории скотобоен, мясообрабатывающих предприятий и свалок пищевых отходов.
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