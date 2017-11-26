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13:44 (мск), источник: Комсомольская правда

На Челябинск идут настоящие морозы

Но снега пока не предвидится.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 49% 760 мм рт. ст. 2 м/с

Холодно и пыльно — это про Челябинск. По данным регионального Гидрометеоцентра, на следующей неделе в ночные часы столбик термометра опустится до -16 градусов в низинах и до -13 на равнине. В дневные часы ожидается до -8 градусов. А вот снега не ожидается. Вплоть до пятницы, 1 декабря.

При этом, ожидается безветрие: максимальная скорость ветра переменных направлений, до 6 м/с. И не снято предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях 1 степени опасности до понедельника, 27 ноября.

Горожане жалуются на смог и плохое самочувствие. Соцсети забиты снимками задымленных кварталов. В воздухе ощущается запах серы и металлический привкус. Копоть и пыль с вредными веществами копятся в неубранной палой листве, мусоре.

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