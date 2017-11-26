На Челябинск идут настоящие морозы

Холодно и пыльно — это про Челябинск. По данным регионального Гидрометеоцентра, на следующей неделе в ночные часы столбик термометра опустится до -16 градусов в низинах и до -13 на равнине. В дневные часы ожидается до -8 градусов. А вот снега не ожидается. Вплоть до пятницы, 1 декабря.