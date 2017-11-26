На Челябинск идут настоящие морозы
Но снега пока не предвидится.
Но снега пока не предвидится.
Холодно и пыльно — это про Челябинск. По данным регионального Гидрометеоцентра, на следующей неделе в ночные часы столбик термометра опустится до -16 градусов в низинах и до -13 на равнине. В дневные часы ожидается до -8 градусов. А вот снега не ожидается. Вплоть до пятницы, 1 декабря.
При этом, ожидается безветрие: максимальная скорость ветра переменных направлений, до 6 м/с. И не снято предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях 1 степени опасности до понедельника, 27 ноября.
Горожане жалуются на смог и плохое самочувствие. Соцсети забиты снимками задымленных кварталов. В воздухе ощущается запах серы и металлический привкус. Копоть и пыль с вредными веществами копятся в неубранной палой листве, мусоре.