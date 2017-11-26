Аксенов показал фото с мамой
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов в соцсети Instagram поздравил всех женщин, воспитывающих детей, с Днем матери.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов в соцсети Instagram поздравил всех женщин, воспитывающих детей, с Днем матери.
Поздравление он сопроводил совместной фотографией со своей мамой.
Он также поздравил свою маму и призвал любить и беречь своих матерей.
Сегодня глава Крыма празднует день рожденья — ему исполнилось 45 лет.