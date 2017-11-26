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14:29 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов показал фото с мамой

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов в соцсети Instagram поздравил всех женщин, воспитывающих детей, с Днем матери.

Поздравление он сопроводил совместной фотографией со своей мамой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Он также поздравил свою маму и призвал любить и беречь своих матерей.

Сегодня глава Крыма празднует день рожденья — ему исполнилось 45 лет.

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