В честь Дня морской пехоты в Балтийске бронетранспортеры станцевали вальс

Источник: Вести - Калининград

На центральной площади города Балтийска под музыку духового оркестра бронетранспортеры БТР-82А исполнили вальс в честь Дня морской пехоты России — профессионального праздника «черных беретов», который отмечается в 27 ноября.

Организаторами зрелищных мероприятий, в числе которых был и вальс современных бронетранспортеров с необычными танцевальными «па», стали военнослужащие прославленной 336-й гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота, дислоцированной в Балтийске Калининградской области.

Торжества начались с митинга, на котором морских пехотинцев поздравили заместитель командующего Балтийским по работе с личным составом флотом капитан 1 ранга Игорь Курочкин, представители органов власти Калининградской области и Балтийска, ветеранских организаций. Слова поздравления и благодарности за безупречное выполнение воинского долга были адресованы ветеранам элитного подразделения и нынешним военнослужащим морской пехоты Балтики.

Жители Балтийска и гости города стали свидетелями плац-парада, во время которого подразделения морских пехотинцев продемонстрировали приемы владения оружием, а также показательные выступлений по рукопашному бою. На площади Балтийской славы подразделение морской пехоты разыграло динамичный эпизод «Бой в городе», здесь же была развернута выставка вооружения и техники морской пехоты.