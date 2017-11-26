В честь Дня морской пехоты в Балтийске бронетранспортеры станцевали вальс
Масштабные торжества, посвященные Дню морской пехоты, состоялись на площади Балтийской славы главной
Масштабные торжества, посвященные Дню морской пехоты, состоялись на площади Балтийской славы главной
На центральной площади города Балтийска под музыку духового оркестра бронетранспортеры БТР-82А исполнили вальс в честь Дня морской пехоты России — профессионального праздника «черных беретов», который отмечается в 27 ноября.
Организаторами зрелищных мероприятий, в числе которых был и вальс современных бронетранспортеров с необычными танцевальными «па», стали военнослужащие прославленной 336-й гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота, дислоцированной в Балтийске Калининградской области.
Торжества начались с митинга, на котором морских пехотинцев поздравили заместитель командующего Балтийским по работе с личным составом флотом капитан 1 ранга Игорь Курочкин, представители органов власти Калининградской области и Балтийска, ветеранских организаций. Слова поздравления и благодарности за безупречное выполнение воинского долга были адресованы ветеранам элитного подразделения и нынешним военнослужащим морской пехоты Балтики.
Жители Балтийска и гости города стали свидетелями
День морской пехоты установлен в соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ № 253 в 1996 году в память указа Петра I о создании первого в России «полка морских солдат», изданном 27 ноября 1705 года. Отдельная бригада морской пехоты береговых войск БФ является единственным гвардейским соединением морской пехоты