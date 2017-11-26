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12:15 (мск), источник: Вести - Калининград

В честь Дня морской пехоты в Балтийске бронетранспортеры станцевали вальс

Масштабные торжества, посвященные Дню морской пехоты, состоялись на площади Балтийской славы главной военно-морской базы Балтийского флота.

Источник: Вести - Калининград

На центральной площади города Балтийска под музыку духового оркестра бронетранспортеры БТР-82А исполнили вальс в честь Дня морской пехоты России — профессионального праздника «черных беретов», который отмечается в 27 ноября.

Организаторами зрелищных мероприятий, в числе которых был и вальс современных бронетранспортеров с необычными танцевальными «па», стали военнослужащие прославленной 336-й гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота, дислоцированной в Балтийске Калининградской области.

Торжества начались с митинга, на котором морских пехотинцев поздравили заместитель командующего Балтийским по работе с личным составом флотом капитан 1 ранга Игорь Курочкин, представители органов власти Калининградской области и Балтийска, ветеранских организаций. Слова поздравления и благодарности за безупречное выполнение воинского долга были адресованы ветеранам элитного подразделения и нынешним военнослужащим морской пехоты Балтики.

Жители Балтийска и гости города стали свидетелями плац-парада, во время которого подразделения морских пехотинцев продемонстрировали приемы владения оружием, а также показательные выступлений по рукопашному бою. На площади Балтийской славы подразделение морской пехоты разыграло динамичный эпизод «Бой в городе», здесь же была развернута выставка вооружения и техники морской пехоты.

День морской пехоты установлен в соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ № 253 в 1996 году в память указа Петра I о создании первого в России «полка морских солдат», изданном 27 ноября 1705 года. Отдельная бригада морской пехоты береговых войск БФ является единственным гвардейским соединением морской пехоты Военно-Морского Флота России.

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