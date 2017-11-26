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13:48 (мск), источник: VN.ru

Бетонной плитой перегородили мост в Новосибирске

Жителям одного из жилмассивов Новосибирска значительно усложнили дорогу до ближайшей станции метро, перегородив бетонным блоком мост с улицы Танковой до улицы Овражной на границе Заельцовского и Калининского районов.

Источник: VN.ru

Мост был достроен и сдан в эксплуатацию в сентябре 2017 года, однако местные жители пользовались им и раньше. При этом переправа уже давно участвует в спорах двух жилых комплексов, находящихся по разные стороны от моста. Противники моста аргументируют необходимость его перекрытия тем, что эксплуатация сооружения разрушает берега реки 1-я Ельцовка и искусственную насыпь, из-за чего якобы может пострадать жилой район, сообщает «АСТ-54».

Другие источники основной проблемой называют то, что мост не оборудовали спусками, и жители ЖК «Астра» стали ходить после моста через территорию ЖК «Тихая гавань». В итоге обитатели последней отгородили свою территорию забором, оставив для прохода узкую и опасную тропинку.

«Придется назвать вещи своими именами. Мост пришелся не по нраву тем, кто живет на правом берегу и считает свой жилмассив элитным, которым не захотелось, чтобы через их территорию ходили нищеброды с совковых хрущевок другого берега», — оценил ситуацию один из комментаторов в соцсетях.

Ранее VN.ru писал, что 29% новосибирцев готовы к переезду из-за неадеквата соседей. Опрос жителей Новосибирска показал, что большинство горожан в той или иной форме имеют проблемы с соседями. Только 13% опрошенных с соседями дружат и даже оставляют ключи, когда нужно покормить кошку или полить цветы во время отпуска.

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