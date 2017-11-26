Брачная история: о чем рассказывает единственный в Беларуси музей ЗАГСа

Источник: Sputnik.by

Сотрудники Барановичского ЗАГСа собрали их из разных уголков Брестской области и создали музейную комнату.

Музей появился к 100-летию органов записи актов гражданского состояния, рассказали Sputnik в ЗАГСе. Документы, фотографии и прочую атрибутику собирали почти год — с этим помогали коллеги из районов и неравнодушные жители Барановичей.

Свадебная изнанка

На входе в музей наше внимание сразу захватывает Люба — манекен, одетый в свадебный наряд, которому больше 40 лет. В этом костюме в 1976 году выходила замуж сельчанка из Березовского района Брестской области. Но начинается экспозиция не с него. Рядом на стене висят платья другого действующего лица на церемонии бракосочетания — регистратора. Яркие, торжественные наряды, характерные для советского периода, дополнялись большим нагрудным медальоном или красной лентой с символикой БССР. Ритуальные платья в это время шили по образцам, а обряд регистрации работники ЗАГСа всегда проводили по похожему сценарию.

«Если 30 лет назад в ЗАГСе обычно был рушник, кольца, поцелуй, вальс — и все, то теперь мы наш сценарий ритуала регистрации заключения браков меняем ежегодно, чтобы не было одного и того же. Включаем в него обряды, которые находим в литературе. Например, перевязывание рук молодоженов рушником, поклон родителям, проход через ленты, символизирующие определенные отрезки супружеской жизни, вручаем замочки и многое другое», — объяснили в ЗАГСе.

Читайте также Старый замок в Гродно ждет реставрация в стиле Гуччи

Продолжить погружаться в атмосферу советского бракосочетания помогает патефон и транзисторный электрофон с пластинками марша Мендельсона. В наше время он также традиционно встречает свадьбу, но дальнейшее музыкальное сопровождение может меняться.

Как написано в книге «Советские традиции праздники и обряды», зал, в котором проводился обряд, украшался с «учетом прогрессивных традиций». Там же указано, что по возможности нужно было обеспечить специальную подсветку государственных символов СССР.

В принципах оформления ничего не поменялось, герб и флаг так же выделяются подсветкой, подчеркивая, что свадьба — событие государственной важности. Но так было не всегда. История ведения учета населения начинается еще до образования Советского Союза — с церкви.

От брака на небесах к штампу в паспорте

До указа Петра I регистрация актов гражданского состояния проходила исключительно в рамках религиозных обрядов — крещение, венчание, отпевание.

С 1721 года царь включил церковные учреждения в систему госорганов России, а затем ввел обязательную регистрацию рождения, смерти и бракосочетания. Эти факты священнослужители начали записывать в метрические книги.

С приходом советской власти церковь было решено отделить от государства — функцию по учету населения у них забрали и отдали только что созданным ЗАГСам. Церковные метрические книги также передали им. 18 декабря 1917 года вышел декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния», церковный брак с этого момента стал личным делом брачующихся.

Самый старый документ в экспозиции барановичского музея датирован 1899 годом — это выписка из католической метрической книги о родившихся. Среди других документов также можно выделить церковную ведомость, составленную в 1913-м.

«Ведомость показывает, что точно такие же отчеты мы ведем и сейчас. Только мы в них вносим гораздо больше сведений. Из ведомости мы видим информацию о родившихся, браком сочетавшихся и умерших за 1912 год по православному приходу Мальковичской церкви Пинского уезда», — сказали в барановичском ЗАГСе.

Такие ведомости составлялись в конце каждого года. Эта была изготовлена типографским способом.

Брачный обыск

Книгу брачного обыска передал в ЗАГС настоятель Барановичского Покровского собора. Такие книги велись наряду с метрическими. В обыске записывались сведения о парах, которые собираются венчаться в церкви, и показания поручителей об отсутствии препятствий к заключению их брака.

«Сейчас лица, желающие вступить в брак, подают заявление на его регистрацию, и заключение брака происходит в срок не ранее чем через три дня и не позднее чем через три месяца со дня обращения. В этот период в ЗАГС может поступить информация о наличии препятствий к заключению брака, а орган ЗАГСа должен провести проверку их наличия или отсутствия. Раньше это была процедура брачного обыска. Молодая пара приходила в церковь и говорила о том, что они хотят повенчаться. Батюшка их записывал в эту книгу. Прихожане имели к ней доступ, могли ознакомиться и подать свои претензии к жениху или к невесте. Если никаких претензий не поступало, то потом батюшка, естественно, эту пару венчал», — пояснили в ЗАГСе.

О том, что было подано заявление на венчание, оглашалось на всю церковь во время службы. Это было публичное мероприятие.

Претензии могли заключаться в том, что человек, например, уже состоит в другом браке или один из молодоженов является другому кровным родственником. На памяти работников ЗАГСа такой случай тоже был, но лишь однажды.

«Тогда гражданин Российской Федерации в заявлении о регистрации заключения брака указал, что он в браке не состоит и не состоял никогда. Паспорт у него был чист. Его предыдущая жена, которая жила в Барановичах, в этот же день пришла в ЗАГС и сказала, что он с ней еще не оформил до конца расторжение брака в России, не получил свидетельство о расторжении. Мы гражданина вызвали и разъяснили наши дальнейшие действия, он все понял, свое заявление отозвал и больше к нам не явился. Мы видим только отметки в виде штампов в паспорте о браке, о расторжении брака, о детях. Честно ответит человек либо нет — это уже на его совести. Но за ложные показания предусмотрена уголовная ответственность», — рассказали в городском ЗАГСе.

«Красные» и «комсомольские» свадьбы

В музее представлены десятки документов разных эпох: справки, военные билеты, свидетельства о браке и рождении при Польше, Германии, СССР, а также современного образца.

Есть, например паспорта Российской Империи 1914−1915 годов или первое свидетельство о браке 1945 года. Они выглядят не так, как мы привыкли видеть — это документы в виде справок на листе бумаги, без твердых обложек.

Рядом на стенде висит первая фотография молодоженов Барановичского района, датированная 1922 годом. Снимок 30-х годов в фирменном паспарту барановичского фотоателье показывает, что традиция общей фотографии новобрачных с гостями существовала уже в то время.

В конце 30-х — начале 40-х начался бум «красных свадеб». Как правило, они проходили в дни советских праздников. В одно время могли регистрировать брак десятки пар. Праздничные мероприятия проходили в Доме культуры.

Модно было жениться в присутствии депутата городского Совета и представителей горисполкома. Почетный гость с перевязанной через плечо красной лентой с гербом БССР вручал новобрачным свидетельство. Это придавало свадьбе особую торжественность.

После введения в СССР «сухого закона» при Горбачеве началось время комсомольских свадеб — образцовых свадеб без спиртного.

Присутствие родителей на них было необязательно — они праздновали отдельно. В качестве гостей приглашали обычно друзей, коллег и некоторых родственников. Безалкогольную свадьбу праздновали в комсомольском клубе, помещение украшали цветами и веселыми плакатами. Каравай иногда заменяли тортом.

Хлеб-соль молодоженам выносили не родители, а глава райсовета или сельсовета, после чего молодые шли сажать деревья.

После распада СССР традиции при бракосочетании продолжили меняться.

«Сейчас в залы приходят меньше молодых людей, чем было это, допустим, 10 лет тому назад, даже пять лет тому назад. Сейчас наши молодые люди приходят, подают заявление, через три дня расписываются. Что для них модно, могу только предположить…» — говорят в ЗАГСе и в заключение показывают еще одну фотографию, на которой молодожены заключают брак, стоя в коньках на льду.