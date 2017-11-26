Любитель или профессионал: в РФ появится новая отметка в правах

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Минтранс РФ планирует разделить автомобилистов на любителей и профессионалов. Отныне желающим работать по найму нужно будет пройти специальное обучение, а в их правах появится соответствующая отметка.

В стране готовят поправки в закон «О безопасности дорожного движения». Они вводят новые программы для обучения водителей-профессионалов с необходимостью подтверждения профессиональной компетенции и упрощают обучение для водителей-любителей. Документ опубликован для обсуждения на сайте regulation.gov.ru.

Предполагается, что в удостоверении водителя появится отметка, подтверждающая «профессиональную компетентность». Работодатель не вправе будет принять гражданина на работу без нее. Срок действия такой отметки будет составлять 5 лет, для ее повторного получения необходимо будет пройти повышение квалификации, медицинское освидетельствование и сдать экзамены в установленном порядке.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс, ведомство обеспокоено тем, что водители, осуществляющие профессиональную деятельность, приходят к работодателю после обучения в автошколе с недостаточным уровнем подготовки и работодателям приходится за свой счет готовить водителей.