Сколько стоит новогодняя ночь в столичных ресторанах
Рестораны и пансионаты предлагают клиентам красиво и интересно отметить зимние праздники.
Рестораны и пансионаты предлагают клиентам красиво и интересно отметить зимние праздники.
Во многих заведениях места уже забронированы, а в агропансионатах Старого Оргеева номера заняли ещё с начала года.
«С января забронировали. Программа очень простая. Никаких импровизаций, как в городских ресторанах. Город делает вечеринке в сельском стиле, а у нас тут все по-настоящему», — сказал администратор пансионата Анатолий Ботнару.
Администраторы говорят, что цены в новогоднюю ночь не изменятся. День размещения с отелях стоит от тысячи до двух тысяч леев.
«Праздничный стол накрываем по заказу гостей. Разумеется, в основном, это национальная кухня», — отметила администратор пансионата Алла Бензин.
«Люди чувствуют себя как дома. Могут участвовать в приготовлении блюд, наблюдать за процессом», — добавил администратор пансионата Анатолий Ботнару.
Клиенты примут колядующих, им также предложат экскурсии по живописные местам. И в столичных ресторанах предлагают отлично отметить Новый год.
«За 789 леев с человека мы предлагаем девять блюд, в том числе горячее, напитки тоже включены в цену», — сказала администратор ресторана Ирин Дэнуцэ.
Рестораны организуют и художественную программу, например, концерты с лотереей и конкурсы.
«Будет ведущий и много подарков. Традиционный Дед Мороз выступит с собственным шоу», — добавила администратор ресторана Ирин Дэнуцэ.
Празднование Нового года в столичных ресторанах будет стоить от 600 до 2000 леев с человека.