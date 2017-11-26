Сколько стоит новогодняя ночь в столичных ресторанах

Во многих заведениях места уже забронированы, а в агропансионатах Старого Оргеева номера заняли ещё с начала года. «С января забронировали. Программа очень простая. Никаких импровизаций, как в городских ресторанах. Город делает вечеринке в сельском стиле, а у нас тут все по-настоящему», — сказал администратор пансионата Анатолий Ботнару.

Администраторы говорят, что цены в новогоднюю ночь не изменятся. День размещения с отелях стоит от тысячи до двух тысяч леев.



«Праздничный стол накрываем по заказу гостей. Разумеется, в основном, это национальная кухня», — отметила администратор пансионата Алла Бензин.



«Люди чувствуют себя как дома. Могут участвовать в приготовлении блюд, наблюдать за процессом», — добавил администратор пансионата Анатолий Ботнару.



Клиенты примут колядующих, им также предложат экскурсии по живописные местам. И в столичных ресторанах предлагают отлично отметить Новый год.



«За 789 леев с человека мы предлагаем девять блюд, в том числе горячее, напитки тоже включены в цену», — сказала администратор ресторана Ирин Дэнуцэ.



Рестораны организуют и художественную программу, например, концерты с лотереей и конкурсы.



«Будет ведущий и много подарков. Традиционный Дед Мороз выступит с собственным шоу», — добавила администратор ресторана Ирин Дэнуцэ.



Празднование Нового года в столичных ресторанах будет стоить от 600 до 2000 леев с человека.