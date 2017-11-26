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12:01 (мск), источник: Publika.md

Сколько стоит новогодняя ночь в столичных ресторанах

Рестораны и пансионаты предлагают клиентам красиво и интересно отметить зимние праздники.

Источник: Publika.md

Во многих заведениях места уже забронированы, а в агропансионатах Старого Оргеева номера заняли ещё с начала года.

«С января забронировали. Программа очень простая. Никаких импровизаций, как в городских ресторанах. Город делает вечеринке в сельском стиле, а у нас тут все по-настоящему», — сказал администратор пансионата Анатолий Ботнару.

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Администраторы говорят, что цены в новогоднюю ночь не изменятся. День размещения с отелях стоит от тысячи до двух тысяч леев.

«Праздничный стол накрываем по заказу гостей. Разумеется, в основном, это национальная кухня», — отметила администратор пансионата Алла Бензин.

«Люди чувствуют себя как дома. Могут участвовать в приготовлении блюд, наблюдать за процессом», — добавил администратор пансионата Анатолий Ботнару.

Клиенты примут колядующих, им также предложат экскурсии по живописные местам. И в столичных ресторанах предлагают отлично отметить Новый год.

«За 789 леев с человека мы предлагаем девять блюд, в том числе горячее, напитки тоже включены в цену», — сказала администратор ресторана Ирин Дэнуцэ.

Рестораны организуют и художественную программу, например, концерты с лотереей и конкурсы.

«Будет ведущий и много подарков. Традиционный Дед Мороз выступит с собственным шоу», — добавила администратор ресторана Ирин Дэнуцэ.

Празднование Нового года в столичных ресторанах будет стоить от 600 до 2000 леев с человека.

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