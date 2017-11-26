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16:46 (мск), источник: Новости Воронежа

Погода в Воронеже: В ближайшую неделю морозы до -10 градусов и потепление до +1

Сильных снегопадов в нашем городе не ожидается.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 53% 761 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Новости Воронежа

Понедельник, 27 ноября 2017 года

Утром и вечером в Воронеже морозно — до 10 градусов со знаком минус. Днем столбики термометров будут показывать около 6 градусов мороза, пасмурно. Продолжительность светового дня составит 8 часов 18 минут. Рассвет в 08:01, закат в 16:19.

Вторник, 28 ноября 2017 года

Утром и вечером в городе будет также около 10 градусов ниже нуля. Днем потеплеет до -7 градусов. Также синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Рассвет в 08:02, закат в 16:19 — продолжительность дня 8 часов 17 минут.

Среда, 29 ноября 2017 года

Утром и вечером чуть потеплеет — до минус 7 градусов. Днем при небольшом снеге будет около 3 градусов мороза. Рассвет в 08:04, закат в 16:18. Световой день составит 8 часов 14 минут.

Четверг, 30 ноября 2017 года

В этот день в Воронеже заметно потеплеет. Утром будет около 2 градусов мороза, а днем и вечером воздух прогреется до 0 градусов. В течение дня синоптики прогнозируют небольшой снег. Световой день сократится до 8 часов 12 минут. Рассвет в 08:05, а закат — в 16:17.

Пятница, 1 декабря 2017 года

В первый день зимы в Воронеже пройдет небольшой дождь. Утром в городе около нуля градусов, а днем воздух прогреется до 1 градуса со знаком плюс. Рассвет в столице Черноземья в 08:07, закат — в 16:16. Световой день 8 часов 9 минут.

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