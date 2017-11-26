Челябинку, впавшую в кому в Таиланде, доставили домой

Многочасовой перелет Марина Логинова перенесла хорошо. В воскресенье, 26 ноября, борт с тяжелой больной приземлился в Челябинске.

После приземления к трапу был подан реанимобиль, и молодую женщину с огромными предосторожностями перенесли в авто.

Как сообщила газете «Комсомольская правда» — Челябинск пресс-секретарь министерства здравоохранения Челябинской области Мария Хворостова, сейчас женщина в реанимации областной больницы. За нее дышит аппарат искусственной вентиляции легких.

В тропическую страну Мария и ее муж Алексей отправились в конце октября. Опасную травму женщина получила во время велопрогулки. Медики Таиланда провели четыре операции, включая трепанацию черепа. Последнее хирургическое вмешательство принесло небольшое улучшение в состоянии больной.