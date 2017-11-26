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13:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Челябинку, впавшую в кому в Таиланде, доставили домой

Борт с тяжелобольной землячкой приземлился в аэропорту Баландино.

Многочасовой перелет Марина Логинова перенесла хорошо. В воскресенье, 26 ноября, борт с тяжелой больной приземлился в Челябинске.

После приземления к трапу был подан реанимобиль, и молодую женщину с огромными предосторожностями перенесли в авто.

Как сообщила газете «Комсомольская правда» — Челябинск пресс-секретарь министерства здравоохранения Челябинской области Мария Хворостова, сейчас женщина в реанимации областной больницы. За нее дышит аппарат искусственной вентиляции легких.

В тропическую страну Мария и ее муж Алексей отправились в конце октября. Опасную травму женщина получила во время велопрогулки. Медики Таиланда провели четыре операции, включая трепанацию черепа. Последнее хирургическое вмешательство принесло небольшое улучшение в состоянии больной.

Некоторое время больную было нельзя транспортировать. Но как только тайские врачи дали «добро» на перелет, губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился доставить землячку на Родину. За Мариной вылетел санитарный борт.

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