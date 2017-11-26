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13:40 (мск), источник: Om1.ru

Миссис Омск-2017 стала 36-летняя юристка: фото

В городе прошел конкурс «Миссис Хрустальная корона Сибири-2017», в котором участвуют замужние женщины.

Церемония проходила 25 ноября в клубе Angar. В конкурсе участвовали восемь претенденток: семь омичек и одна жительница Кемеровской области.

«Хрустальная корона» досталась 36-летней Ирине Ключниковой, которая теперь будет представлять Омск на конкурсе «Миссис Россия-2018». Кроме того, омичке достался титул «Миссис бизнес Сибири». Как сообщает НГС. Омск, победительница по образованию юрист, она замужем около 14 лет, вместе с мужем воспитывает 11-летнего сына.

Для конкурса миссис-Омск выбрала пышное платье синего цвета. Трофеями стали хрустальная корона ручной работы и тур на горнолыжный курорт.

— Я победила. Гран-при Хрустальная Корона Сибири 2017 моя))) Сейчас меня переполняют и зашкаливают эмоции. Спасибо всем, кто меня поддерживал, — написала она в своем Instagram.

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Первой вице-миссис выбрали Анастасию Гаврилову — управляющую кофейней и консультанта по вопросам оптимизации налогообложения. Также ей достался титул «Миссис спорт Сибири». Второй вице-миссис стала менеджер Наталья Благова, третьей — сотрудница турфирмы Юлия Маркакова. Последнюю признали также «Миссис гармония Сибири».

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