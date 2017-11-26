Миссис Омск-2017 стала 36-летняя юристка: фото
В городе прошел конкурс «Миссис Хрустальная корона Сибири-2017», в котором участвуют замужние женщины.
В городе прошел конкурс «Миссис Хрустальная корона Сибири-2017», в котором участвуют замужние женщины.
Церемония проходила 25 ноября в клубе Angar. В конкурсе участвовали восемь претенденток: семь омичек и одна жительница Кемеровской области.
«Хрустальная корона» досталась 36-летней Ирине Ключниковой, которая теперь будет представлять Омск на конкурсе «Миссис Россия-2018». Кроме того, омичке достался титул «Миссис бизнес Сибири». Как сообщает НГС. Омск, победительница по образованию юрист, она замужем около 14 лет, вместе с мужем воспитывает 11-летнего сына.
Для конкурса
— Я победила.
Первой