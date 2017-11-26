В Таразе зацвела сирень
В Таразе на территории роддома зацвела сирень. Видео и фотографии прислали в редакцию читатели, передает Tengrinews.kz.
В Таразе на территории роддома зацвела сирень. Видео и фотографии прислали в редакцию читатели, передает Tengrinews.kz.
«Это я снял на территории роддома в районе Химпоселка. У нас сегодня тепло, 9−11 градусов. Ранее такого я не замечал, по крайней мере не видел. Единственное слышал, что в Алматы одуванчики зацвели недавно», — рассказывает очевидец.
При этом он поясняет, что во дворе его дома также растет сирень, однако она расположена в теневой стороне.
«Когда я обратил на это внимание, я спросил у работников, у которых был субботник. Они ответили, что такое у них впервые, что она зацвела», — добавил читатель.