В Таразе зацвела сирень

Источник: Tengrinews

«Это я снял на территории роддома в районе Химпоселка. У нас сегодня тепло, 9−11 градусов. Ранее такого я не замечал, по крайней мере не видел. Единственное слышал, что в Алматы одуванчики зацвели недавно», — рассказывает очевидец.

При этом он поясняет, что во дворе его дома также растет сирень, однако она расположена в теневой стороне.

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