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13:03 (мск), источник: Tengrinews

В Таразе зацвела сирень

В Таразе на территории роддома зацвела сирень. Видео и фотографии прислали в редакцию читатели, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Это я снял на территории роддома в районе Химпоселка. У нас сегодня тепло, 9−11 градусов. Ранее такого я не замечал, по крайней мере не видел. Единственное слышал, что в Алматы одуванчики зацвели недавно», — рассказывает очевидец.

При этом он поясняет, что во дворе его дома также растет сирень, однако она расположена в теневой стороне.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Когда я обратил на это внимание, я спросил у работников, у которых был субботник. Они ответили, что такое у них впервые, что она зацвела», — добавил читатель.

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