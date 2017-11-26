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15:18 (мск), источник: Индикатор

Биологи проследили за появлением нового вида птиц

Биологи из Принстонского университета впервые всего за несколько поколений наблюдали за возникновением нового вида позвоночных животных в дикой природе — галапагосских вьюрков. С подробностями можно ознакомиться в Science.

Источник: AP 2017

«И секвенирование ДНК, и сам облик птицы говорят о том, что перед нами новый вид дарвиновых вьюрков, обитающих на Галапагосских островах. Когда-то Дарвин предположил, что все 20 видов вьюрков произошли от одного предка, потомки которого адаптировались к различным условиям, способам питания и размножения. Пара таких видов недавно скрестилась. В ходе этой гибридизации появился третий вид», — сообщила автор исследования Розмари Грант.

Изначально в ходе экспедиции на остров Дафне биологи заметили большого земляного вьюрка Geospiza conirostris, ранее не встречавшегося в этом месте. Эти вьюрки заметно крупнее и поют иначе, чем три других всегда проживавших на Дафне вида. Затем этот самец спарился с двумя самками местных средних земляных вьюрков Geospiza fortis, и от них произошло потомство.

Появившиеся птенцы оказались фертильными, то есть способными к размножению, что для гибридов является нетипичным. Представители нового вида птиц издают иные, чем их родители звуки, а также обладают клювом другой формы и размера и спариваются только с представителями своего вида.

«Мы не знаем, удастся ли новому виду надолго сохраниться в природе, но у нас есть прекрасный пример того, как происходит видообразование. Чарльз Дарвин был бы рад прочитать наше исследование», — заключила Грант.

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