В омской маршрутке уже неделю ездит кот

Омичи умиляются коту, которого подписчики паблика «Омск Live» сфотографировали в маршрутном такси № 120. Пушистый пассажир безмятежно дремлет на сиденье и, по словам одного из очевидцев, так катается по городу уже неделю.

Одни даже в шутку называют путешественника котом-зайцем, другие уверены — питомец находится на рабочем месте, он трудится кондуктором и помогает хозяину.

Кота, вероятно, выкинули на улицу предыдушие владельцы. Водитель микроавтобуса пожалел и спас хвостатого от холода. Мужчина, кстати, планирует пристроить бездомное животное в хорошие руки.

— Его готовы отдать. Очень красивый, ухоженный кот, — рассказал один из комментаторов.