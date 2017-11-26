В омской маршрутке уже неделю ездит кот
Водитель готов отдать животное, которое спас от холода.
Водитель готов отдать животное, которое спас от холода.
Омичи умиляются коту, которого подписчики паблика «Омск Live» сфотографировали в маршрутном такси № 120. Пушистый пассажир безмятежно дремлет на сиденье и, по словам одного из очевидцев, так катается по городу уже неделю.
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Кота, вероятно, выкинули на улицу предыдушие владельцы. Водитель микроавтобуса пожалел и спас хвостатого от холода. Мужчина, кстати, планирует пристроить бездомное животное в хорошие руки.
— Его готовы отдать. Очень красивый, ухоженный кот, — рассказал один из комментаторов.
— Водителю просто спасибо! Он хороший человек! Думаю, котик найдет свой дом, своего хозяина! — Предполагает другая подписчица.