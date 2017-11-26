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13:29 (мск), источник: Комсомольская правда

В омской маршрутке уже неделю ездит кот

Водитель готов отдать животное, которое спас от холода.

Омичи умиляются коту, которого подписчики паблика «Омск Live» сфотографировали в маршрутном такси № 120. Пушистый пассажир безмятежно дремлет на сиденье и, по словам одного из очевидцев, так катается по городу уже неделю.

Одни даже в шутку называют путешественника котом-зайцем, другие уверены — питомец находится на рабочем месте, он трудится кондуктором и помогает хозяину.

Кота, вероятно, выкинули на улицу предыдушие владельцы. Водитель микроавтобуса пожалел и спас хвостатого от холода. Мужчина, кстати, планирует пристроить бездомное животное в хорошие руки.

— Его готовы отдать. Очень красивый, ухоженный кот, — рассказал один из комментаторов.

— Водителю просто спасибо! Он хороший человек! Думаю, котик найдет свой дом, своего хозяина! — Предполагает другая подписчица.

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