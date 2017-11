По многочисленным просьбам, сегодня перед вами красуется #Ташкент, город, который существует уже более 2000 лет! В историческом центре города можно увидеть уцелевшие и отреставрированные памятники истории Узбекистана Today #Tashkent is adorning you, a city that has existed for more than 2000 years! In the historical center of the city you can see the surviving and restored monuments of the history of #Uzbekistan #города #Узбекистан #космос #мкс #iss #fromabove #space

