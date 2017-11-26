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18:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Синоптики пообещали калининградцам дожди со снегом

Похолодание ожидается во второй половине недели.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 43% 762 мм рт. ст. 8 м/с

На следующей неделе в Калининграде сохранится плюсовая температура, но синоптики обещают осадки. Как сообщают в Гидрометцентре России, в понедельник, 27 ноября, воздух прогреется до + 5 градусов и пройдут дожди.

Во вторник и среду столбик термометра опустится на один градус — к отметке +4 и также ожидаются осадки. Начиная с четверга, специалисты обещают похолодание. Дневная температура не поднимется выше +2, а ночью вообще возможны заморозки до -1 градуса. В эти дни вместе с дождем пройдет мокрый снег.

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