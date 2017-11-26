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19:48 (мск), источник: Индикатор

Младенцы связали затраты на достижение цели с ее ценностью

Ученые из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета выяснили, что дети в возрасте 10 месяцев могут оценить, насколько для кого-то важно достичь определенной цели, наблюдая за тем, сколько они готовы работать для ее достижения. Исследование опубликовано в журнале Science.

Источник: Reuters

Ученые показали 10-месячным младенцам видеоролики, в которых «агент», персонаж мультфильма, похожий на прыгающий шар, пытается достичь определенной цели. В одном из видео агент должен прыгнуть через стены разной высоты, чтобы достичь цели. В другом видео младенцы увидели, как агент перепрыгнул через низкую стену, а затем отказался перепрыгнуть через стену средней высоты. В третьем видео агент перепрыгнул через стену средней высоты, чтобы достичь другой цели, но отказался перепрыгнуть через высокую стену, чтобы достичь первой цели.

Затем младенцам показали сцену, в которой агент мог выбирать между двумя целями, а на его пути не было препятствий. Взрослый человек мог бы предположить, что агент выберет вторую цель, потому что до этого усердно работал над достижением именно этой цели, что было показано в видео ранее. Исследователи обнаружили, что 10-месячные дети также пришли к такому выводу. Когда младенцам показали сцену, где агент выбирает первую цель, младенцы смотрели на нее дольше и с удивлением.

Полученные результаты говорят о том, что способность соотносить чужие усилия с мотивацией проявляется у людей в самом раннем возрасте.

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