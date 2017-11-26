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14:24 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

МВД: спецподразделения по борьбе с сосульками в Петербурге не будет

Слухи о создании отряда оказались ложными.

Источник: AP 2017

В Северной столице не будут создавать специальное подразделение по борьбе с сосульками, передает «Петербургский дневник» со ссылкой на Управление информации и общественных связей ГУ МВД России по региону.

По словам руководителя подразделения Вячеслава Степченко, данные о том, что некоторые полицейские должны будут осматривать крыши зданий на предмет снега и наледи, не соответствуют действительности.

Напомним, ранее в ряде СМИ появилась информация о появлении в городе спецотряде по борьбе с сосульками, который якобы будет сформирован на базе ГУ МВД. Поводом для распространения ложных сведений стала опубликованная в интернете фотография, автор которой выдавал снимок за телетайпограмму от полковника полиции. В документе рассказывалось о подобном спецотряде.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ГУ МВД просят не доверять непроверенным данным.

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