В Гагаузии переиздали Евангелие на родном языке
Евангелие на гагаузском языке теперь есть во всех храмах автономии.
Евангелие на гагаузском языке теперь есть во всех храмах автономии.
До сих пор сохранилось лишь несколько книг, переведенных более ста лет назад просветителем Михаилом Чакиром.
До сих пор евангелия не было даже в главном храме Гагаузии. Священники находили тексты писания в интернете.
«Она было в интернете, мы нашли его в электронном виде, распечатали, и вот переплет сами сделали. Но есть многие приходы, у них даже обложки нет», — сказала протоиерей из Комрата Василий.
Всего напечатали полторы тысячи экземпляров, в крупные приходы передали по 10 книг, в малые — по пять. Святое писание раздали также с школы, детсады и тюрьмы.
«Для того чтобы
Религиозная литература на гагаузском языке в автономии — редкость, в продаже есть только книги на русском языке.
«Будем брать и молитвословы, молодежь сейчас больше говорит на гагаузском языке. И в школах, и в садиках везде учат, а раньше этого не было».
Верующие, владеющие гагаузским, рады, что могут молиться на своем родном языке.
«Доступен родной язык, эта радость исходит из самого сердца».
«Мы читаем, мы понимаем, видим все это, как преподносится на гагаузском языке. Нет ничего важнее, чем читать Евангелие на своем родном языке».
По словам священников, в скором времени планируют издать и Библию на гагаузском языке. Ее переводит монах из Америки.
«Он пользуется турецким словарем, английским словарем. Он сам человек очень грамотный, знает английский, греческий, на турецком разговаривает чисто», — добавил протоиерей Федор.
Переиздание книги протоиерея Михаила Чакира финансировал губернатор