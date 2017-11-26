В Гагаузии переиздали Евангелие на родном языке

Источник: Publika.md

До сих пор сохранилось лишь несколько книг, переведенных более ста лет назад просветителем Михаилом Чакиром.



До сих пор евангелия не было даже в главном храме Гагаузии. Священники находили тексты писания в интернете.

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«Она было в интернете, мы нашли его в электронном виде, распечатали, и вот переплет сами сделали. Но есть многие приходы, у них даже обложки нет», — сказала протоиерей из Комрата Василий.

Всего напечатали полторы тысячи экземпляров, в крупные приходы передали по 10 книг, в малые — по пять. Святое писание раздали также с школы, детсады и тюрьмы.

«Для того чтобы что-то просить у бога, мы должны понимать, о чем говорится в этой книге, понимать суть, смысл, конечно, если она будет на родном языке — мы будем ее понимать», — отметил протоиерей Федор.

Религиозная литература на гагаузском языке в автономии — редкость, в продаже есть только книги на русском языке.