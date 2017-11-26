«Мисс Кокшетау-2015» представит Германию на престижном конкурсе красоты
Жанна Хайрулина победила в конкурсе World Top model и получила путёвку на мировой конкурс красоты.
Жанна Хайрулина победила в конкурсе World Top model и получила путёвку на мировой конкурс красоты.
Казахстанка Жанна Хайрулина представит Германию на престижном конкурсе красоты в Будапеште. Девушка стала победительницей регионального конкурса в Дюссельдорфе.
По её словам, финал конкурса под названием World Top model проводится каждый год в разной стране. Жанна Хайрулина, взявшая два года назад золотую корону в Кокшетау, теперь учится в Германии и представит именно эту страну, победив на региональном уровне.
«Модельное агентство “GlunzundGloria” отвечает за ежегодное проведение конкурса в Германии. Тут принимали участие 25 человек, во второй круг отобрали 10, из десяти — троих. В итоге я стала победительницей», — рассказала корреспонденту Informburo.kz Жанна Хайрулина.
Теперь казахстанке предстоит представлять Германию в мировом финале в Будапеште. Девушка не ожидала, что сможет принять участие в мировом конкурсе красоты.
«Это