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15:14 (мск), источник: Publika.md

В столице прошла акция против насилия в семье

Скажи нет насилию в семье. С таким лозунгом десятки участниц молодежной организации Демократической партии Молдовы раздавали накануне в столице фиолетовые ленточки.

Источник: Publika.md

Девушки призывали людей сообщать обо всех случаях жестокости, свидетелем которого они стали.

«Хотим обратить ваше внимание на эти номера телефонов, по которым можно обратиться в случае необходимости».

Девушка, которая пять лет назад стала жертвой насилия, активно борется против этого явления.

«Мне было 15 лет, я училась в девятом классе, когда подверглась насилию. После изнасилования у меня родился ребенок, которого я воспитываю».

Она решила помочь тем женщинам, которые столкнулись или сталкиваются с аналогичными проблемами.

«Хочу, чтобы все женщины, подвергшиеся насилию, наши в себе силы и не стеснялись говорить об этом».

Жители столицы по достоинству оценили эту акцию.

«Это очень похвальная инициатива. Было бы хорошо, чтобы их призыв дошел до каждой семьи, чтобы все знали, куда можно обратиться за помощью. Об этом нужно говорить, кричать, обращаться к семейному врачу и социальным работникам. Нужно привлекать всех к решению данной проблемы».

По данным статистики, с начала этого года жестокому обращению в семье подверглись 600 женщин и 45 детей.

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