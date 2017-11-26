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15:26 (мск), источник: БЕЛТА

Финал конкурса «Мисс Беларусь» пройдет в Минске в мае 2018 года

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь» пройдет в Минске в мае 2018 года. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства по итогам заседания оргкомитета по подготовке и проведению конкурса, которое состоялось под председательством заместителя премьер-министра Беларуси Василия Жарко.

Источник: БЕЛТА

Оргкомитет рассмотрел вопросы, связанные с подготовкой данного мероприятия, в частности реализацию новых подходов в организации и подготовке конкурса в 2018 году, создание дирекции конкурса, проведение отборочных кастингов участниц, подготовку победительниц областных туров к участию в финальном этапе, приглашение в жюри зарубежных экспертов.

Заместители председателей облисполкомов и Минского горисполкома проинформировали о ходе проведения отборочных туров конкурса в регионах.

По итогам заседания даны соответствующие поручения республиканским органам госуправления в оказании содействия в решении вопросов для проведения мероприятий конкурса на высоком организационном и творческом уровне.

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