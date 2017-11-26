Финал конкурса «Мисс Беларусь» пройдет в Минске в мае 2018 года

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь» пройдет в Минске в мае 2018 года. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства по итогам заседания оргкомитета по подготовке и проведению конкурса, которое состоялось под председательством заместителя премьер-министра Беларуси Василия Жарко.