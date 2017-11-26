Названы страны с самыми опасными преступными кланами
Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) опубликовали рейтинг стран с самым высоким уровнем организованной преступности. Документ доступен на сайте организации.
Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) опубликовали рейтинг стран с самым высоким уровнем организованной преступности. Документ доступен на сайте организации.
Первые места в списке занимают страны из Центральной и Южной Америки. Самыми опасными ВЭФ признал бандитские группировки
В середине ноября международная организация International SOS, занимающаяся безопасностью путешественников по всему миру и оказанием им срочной медицинской помощи, опубликовала карту самых опасных стран для туристов в 2018 году.
Самыми опасными оказались Сирия, Ливия, Йемен, Сомали, Центральноафриканская Республика, Ирак, Афганистан,