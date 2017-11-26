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15:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы страны с самыми опасными преступными кланами

Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) опубликовали рейтинг стран с самым высоким уровнем организованной преступности. Документ доступен на сайте организации.

Первые места в списке занимают страны из Центральной и Южной Америки. Самыми опасными ВЭФ признал бандитские группировки Эль-Сальвадора, Гондураса, Венесуэлы, Мексики, Гватемалы, Ямайки и Колумбии.

Наименее подверженными влиянию преступных кланов ВЭФ назвал Финляндию и Норвегию. Россия в списке занимает 86-е место, расположившись между Сенегалом и Кабо-Верде. Всего в рейтинге 137 государств.

В середине ноября международная организация International SOS, занимающаяся безопасностью путешественников по всему миру и оказанием им срочной медицинской помощи, опубликовала карту самых опасных стран для туристов в 2018 году.

Самыми опасными оказались Сирия, Ливия, Йемен, Сомали, Центральноафриканская Республика, Ирак, Афганистан, Гвинея-Бисау, Бурунди. Они помечены символом «Е», который обозначает «экстремальный уровень риска». Самыми безопасными для туристов считаются Норвегия, Дания, Финляндия, Исландия, Швейцария, Словения и Люксембург.

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