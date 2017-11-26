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15:57 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан окутал холодный фронт: ожидаются ночные заморозки и снег

Температура воздуха в ряде регионов республики опустится сразу на 13 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 53% 761 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Холодный антициклон, пришедший в Узбекистан, принесет с собой осадки в виде дождя, а в ряде регионов — в виде снега.

В ближайшие сутки, по прогнозам синоптиков, в Ташкенте и Ташкентской области ожидается переменная облачность, ночью и утром возможны небольшие осадки (дождь, снег). Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градуса тепла, днем 5−7 градуса тепла.

В Каракалпакстане и Хорезмской области в ночные часы температура воздуха составит 3−8 градусов мороза, днем от 0 до 5 градусов тепла.

В Бухарской и Навоийской областях ночью столбики термометра будут колебаться от 3 мороза до 2 градуса тепла, днем от 2 до 7 градусов тепла, по северу Навоийского вилоята ночью будет холоднее — 3−8 градусов мороза, днем 2 градуса мороза-3 градуса тепла.

В Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях переменная облачность без осадков. Местами возможен туман. Температура ночью составит 2 градуса мороза-3 градуса тепла, местами до 5 градусов мороза, днем 2−7 градусов тепла.

Температура воздуха в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях в ночные часы 2−5 градуса мороза, в дневные часы — 2−7 градуса тепла, местами до 13 градусов тепла.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях переменная облачность, ночью и утром в отдельных районах возможны небольшие осадки (дождь, снег). Днем без осадков. Температура ночью 2 градуса мороза-3 градуса тепла, днем 2−7 градуса тепла.

В горных районах республики переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), местами сильные. Температура ночью 5−10 градусов мороза, днем 0−5 градусов мороза.

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