Гидрометцентр: Время сугробов еще не настало

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что погоду определяет противостояние антициклона с центром к востоку от Москвы и мощного циклона, который перемещается в восточном направлении с западной Европы. «Пока, в расчетах, побеждает антициклон», — передает его слова ТАСС.

Вильфанд добавил, что именно антициклон будет определять погоду на следующей неделе. Существенных осадков не ожидается — небольшой снег местами в понедельник-среду, а в четверг и в пятницу он может смениться мокрым снегом и дождем.

«Время для сугробов еще не настало, антициклональная погода препятствует образованию осадков», — пояснил Вильфанд.

При этом с четверга потеплеет — температура будет держаться около нуля, ночью — минус 1 — минус 6. В пятницу возможно потепление до 4 градусов.