На следующей неделе погода в Самаре будет холодной и солнечной
Зиму 2017 года самарцы вновь встретят без снега.
Зиму 2017 года самарцы вновь встретят без снега.
В Самаре заметно похолодало. Уже в понедельник, 27 ноября, температура воздуха днем не поднимется выше ноля. Во вторник будет также. А в следующие дни синоптики прогнозируют только похолодание: в среду и четверг до — 1 градуса, в пятницу и субботу — до -2 градусов.
В течение всей предстоящей недели синоптики прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков. А в пятницу уже 1 декабря. Так что, зиму самарцы снова встретят без снега.