На следующей неделе погода в Самаре будет холодной и солнечной

В Самаре заметно похолодало. Уже в понедельник, 27 ноября, температура воздуха днем не поднимется выше ноля. Во вторник будет также. А в следующие дни синоптики прогнозируют только похолодание: в среду и четверг до — 1 градуса, в пятницу и субботу — до -2 градусов.