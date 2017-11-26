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17:25 (мск), источник: Комсомольская правда

На следующей неделе погода в Самаре будет холодной и солнечной

Зиму 2017 года самарцы вновь встретят без снега.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 43% 762 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА "Новости"

В Самаре заметно похолодало. Уже в понедельник, 27 ноября, температура воздуха днем не поднимется выше ноля. Во вторник будет также. А в следующие дни синоптики прогнозируют только похолодание: в среду и четверг до — 1 градуса, в пятницу и субботу — до -2 градусов.

В течение всей предстоящей недели синоптики прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков. А в пятницу уже 1 декабря. Так что, зиму самарцы снова встретят без снега.

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