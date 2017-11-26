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17:38 (мск), источник: Newtimes.kz

Скончался выдающийся казахстанский поэт Музафар Алимбаев

На 94 году жизни скончался выдающийся казахстанский поэт Музафар Алимбаев, передает МИА «Казинформ».

Источник: Newtimes.kz

Казахский поэт, литературовед, переводчик, детский писатель Музафар Алимбаев родился 29 октября 1923 года в ауле Маралды Щербактинского района Павлодарской области.

Музафар Алимбаев — Народный писатель Казахстана, Лауреат Государственной премии Казахской ССР, Заслуженный деятель культуры Казахской ССР.

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В 1948—1958 годах работал заведующим отделом журнала «Пионер», заведующим отделом и заместителем главного редактора газеты «Казак әдибиет». В 1958—1986 годах — главный редактор журнала «Балдырган».

Свой поэтический путь начал в 1939 году. Первая книга стихов «Песни о Караганде» вышла в 1952 году. В последующие годы были изданы поэтические сборники «Моему сопернику» (1954), «Выше-выше» (1955), «Лирика» (1958), «Подснежник» (1959), «На лоне Алатау», «Мой Казахстан» (оба — 1960), «Урак-неумейка"(1962), «Пути песни» (1964), «Шепот сердца» (1967), «Вечный огонь» (1969), «Дивная пора — детство» (1973), «Аксерек и Коксерек» (1977), «Хозяйка воздушных дорог» (1983 (за эту книгу Алимбаев удостоен Государственной премии Казахской ССР) и другие.

Заметный вклад Музафар Алимбаев внёс в казахскую детскую литературу. Кроме художественных произведений, ему принадлежат книги: «Мысли о воспитании детей» (1972), «Народ — воспитатель» (1977), «Из дневника сердца» (1980), в которых рассмотрены проблемы нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. На многие стихи поэта сложены песни.

Алимбаев перевёл на казахский язык пословицы и поговорки многих народов мира, которые вошли в книгу «666 пословиц и поговорок».

Алимбаев перевёл на казахский язык произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, М. В. Исаковского, Н. С. Тихонова, С. Орбелиани, Токтогула, Я. Райниса, Фирдоуси, Саади, Ш. Петефи, Г. Аполлинера, Ю. Фучика, Н. Хикмета. Он один из переводчиков на казахский язык киргизского героического эпоса «Манас». Произведения Алимбаева переведены на многие языки народов СНГ и зарубежных стран.

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