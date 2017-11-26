Скончался выдающийся казахстанский поэт Музафар Алимбаев

Источник: Newtimes.kz

Казахский поэт, литературовед, переводчик, детский писатель Музафар Алимбаев родился 29 октября 1923 года в ауле Маралды Щербактинского района Павлодарской области.

Музафар Алимбаев — Народный писатель Казахстана, Лауреат Государственной премии Казахской ССР, Заслуженный деятель культуры Казахской ССР.

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В 1948—1958 годах работал заведующим отделом журнала «Пионер», заведующим отделом и заместителем главного редактора газеты «Казак әдибиет». В 1958—1986 годах — главный редактор журнала «Балдырган».

Свой поэтический путь начал в 1939 году. Первая книга стихов «Песни о Караганде» вышла в 1952 году. В последующие годы были изданы поэтические сборники «Моему сопернику» (1954), «Выше-выше» (1955), «Лирика» (1958), «Подснежник» (1959), «На лоне Алатау», «Мой Казахстан» (оба — 1960), «Урак-неумейка"(1962), «Пути песни» (1964), «Шепот сердца» (1967), «Вечный огонь» (1969), «Дивная пора — детство» (1973), «Аксерек и Коксерек» (1977), «Хозяйка воздушных дорог» (1983 (за эту книгу Алимбаев удостоен Государственной премии Казахской ССР) и другие.

Заметный вклад Музафар Алимбаев внёс в казахскую детскую литературу. Кроме художественных произведений, ему принадлежат книги: «Мысли о воспитании детей» (1972), «Народ — воспитатель» (1977), «Из дневника сердца» (1980), в которых рассмотрены проблемы нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. На многие стихи поэта сложены песни.

Алимбаев перевёл на казахский язык пословицы и поговорки многих народов мира, которые вошли в книгу «666 пословиц и поговорок».