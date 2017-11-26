Трехметровый провал появился на тротуаре в Пинске

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 ноя — Sputnik. Асфальт провалился в трехметровую промоину на пешеходной дорожке в Пинске, сообщил ресурс «Медиа-Полесье».

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Инцидент произошел днем 25 ноября на одной из самых оживленных улиц города. Асфальт на тротуаре сначала просел, а потом ушел под землю. На этом месте образовалась огромная яма диаметром несколько метров и глубиной не менее чем три метра.

Размер промоины был больше, чем площадь провалившегося асфальта, часть дорожного покрытия висело над пустотой.