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18:44 (мск), источник: Sputnik.by

Трехметровый провал появился на тротуаре в Пинске

Глубокая промоина образовалась на тротуаре одной из самых оживленных улиц города.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 ноя — Sputnik. Асфальт провалился в трехметровую промоину на пешеходной дорожке в Пинске, сообщил ресурс «Медиа-Полесье».

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Инцидент произошел днем 25 ноября на одной из самых оживленных улиц города. Асфальт на тротуаре сначала просел, а потом ушел под землю. На этом месте образовалась огромная яма диаметром несколько метров и глубиной не менее чем три метра.

Размер промоины был больше, чем площадь провалившегося асфальта, часть дорожного покрытия висело над пустотой.

Прибывшие на место сотрудники ЖКХ предположили, что повредился канализационный коллектор, из-за чего сточные воды вымыли землю под тротуаром. Они огородили опасное место и просили прохожих держаться на безопасном расстоянии и не подходить к краю ямы. Известно, что во время обрушения тротуара никто не пострадал.

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