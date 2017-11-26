Трехметровый провал появился на тротуаре в Пинске
Глубокая промоина образовалась на тротуаре одной из самых оживленных улиц города.
Глубокая промоина образовалась на тротуаре одной из самых оживленных улиц города.
МИНСК, 26 ноя — Sputnik. Асфальт провалился в трехметровую промоину на пешеходной дорожке в Пинске, сообщил ресурс «Медиа-Полесье».
Инцидент произошел днем 25 ноября на одной из самых оживленных улиц города. Асфальт на тротуаре сначала просел, а потом ушел под землю. На этом месте образовалась огромная яма диаметром несколько метров и глубиной не менее чем три метра.
Размер промоины был больше, чем площадь провалившегося асфальта, часть дорожного покрытия висело над пустотой.
Прибывшие на место сотрудники ЖКХ предположили, что повредился канализационный коллектор,