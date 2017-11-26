Жителям Челябинска проблемы экологии оказались важнее митинга Навального

Митинг прошел в воскресенье в сквере имени Колющенко, сообщается на сайте администрации Челябинска.

В пятницу на митинг дольщиков и экологических активистов в Челябинске вышли 3 тыс. человек, по другим данным — столько же, 1,5 тыс. человек.

В этот раз на митинге собрались обеспокоенные экологической обстановкой в городе люди, которые протестуют против строительства Томилинского горно-обогатительного комбината. Речь идет о том, что ГОК, по мнению активистов, может нанести вред экологии города.

Активисты готовы решать проблемы как с главой СПЧ Михаилом Федотовым, так и с Навальным, и цель их прихода на митинг — не поддержка главы СПЧ, который был в пятницу, или блогера, а выражение протеста против строительства комбината.