Красота Ташкента из космоса: космонавт опубликовал фото узбекской столицы
Ночной Ташкент из космоса выглядит невероятно; на момент публикации новости фото космонавта набрало свыше 15 тысяч отметок «Нравится».
Ночной Ташкент из космоса выглядит невероятно; на момент публикации новости фото космонавта набрало свыше 15 тысяч отметок «Нравится».
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Российский космонавт Сергей Рязанский поделился фотографиями столицы Узбекистана, которую сделал из космоса. Он опубликовал их на своей странице в Instagram.
Снимок Ташкента был сделан им с борта Международной космической станции, где российский космонавт находится с очередной миссией.
Фото он снабдил кратким описанием.
«По многочисленным просьбам, сегодня перед вами красуется #Ташкент, город, который существует уже более 2000 лет! В историческом центре города можно увидеть уцелевшие и отреставрированные памятники истории Узбекистана», — написал он.
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Сергей Рязанский — российский