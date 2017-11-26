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18:40 (мск), источник: Sputnik

Красота Ташкента из космоса: космонавт опубликовал фото узбекской столицы

Ночной Ташкент из космоса выглядит невероятно; на момент публикации новости фото космонавта набрало свыше 15 тысяч отметок «Нравится».

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Российский космонавт Сергей Рязанский поделился фотографиями столицы Узбекистана, которую сделал из космоса. Он опубликовал их на своей странице в Instagram.

Снимок Ташкента был сделан им с борта Международной космической станции, где российский космонавт находится с очередной миссией.

Фото он снабдил кратким описанием.

«По многочисленным просьбам, сегодня перед вами красуется #Ташкент, город, который существует уже более 2000 лет! В историческом центре города можно увидеть уцелевшие и отреставрированные памятники истории Узбекистана», — написал он.

Являясь активным интернет-пользователем, Рязанцев часто публикует фотографии и видеоролики с красивыми космическими пейзажами.

Сергей Рязанский — российский космонавт-испытатель, имеет звание Героя России. На Международной космической станции он находится с 28 июля.

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