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19:59 (мск), источник: Publika.md

В мэрии Кишинева обещали обеспечить Трушены транспортом

Жалобу жителей пригорода Трушень об отсутствии общественного транспорта власти приняли к сведению и пообещали принять меры.

Источник: Publika.md

Исполняющий обязанности заместителя мэра Руслан Кодряну встретился с людьми и выслушал их претензии.

«У меня ребенок целый час ждал здесь, на кругу Крянгэ, маршрутку».

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«Я не раз оказывала помощь детям, которым в толчее маршрутки становилось плохо. Транспорт ездит забитый, девочка потеряла сознание от духоты».

Жители Трушен попросили составить график транспорта так, чтобы автобусы ездили допоздна.

«Учтите, что транспорт должен ездить хотя бы до десяти вечера. У нас есть дети, они ходят на курсы иностранных языков, но обратно им нечем добираться».

«Еще раз хочу подчеркнуть необходимость поздних рейсов. Пусть автобусы ездят до десяти часов. Если не будет пассажиров, сократите график», — сказал мэр коммуны Трушень Ион Апостол.

Столичное управление транспорта в ближайшие дни подготовит новый график рейсов для маршруток и автобусов. Власти обещают учесть все пожелания граждан.

«Мы должны понимать, что за один день нельзя изменить то, что накапливалось годами. Но поверьте нам и давайте посмотрим, как уже завтра будут ездить автобусы и маршрутки. Я понимаю и знаю, что вы правы», — отметил и.о. заместителя мэра Кишинева Руслан Кодряну.

Жители Трушень написали жалобу в столичную мэрию еще на прошлой неделе. Они попросили местные власти пересмотреть график транспорта до пригорода, чтобы он ездил чаще и по расписанию. Позже исполняющая обязанности мэра Кишинева Сильвия Раду заявила, что на Трушены добавили еще пять ежедневных рейсов.

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